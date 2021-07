Càrcer va proclamar els nous campions de l'Autonòmic de raspall trios- Trofeu Diputació de València en les diferents categories, en les finals celebrades durant el cap de setmana al carrer Metge Lloret Papi de la localitat de la Ribera Alta.

Primera

A la màxima categoria masculina, la final disputada el diumenge 25 pel matí -amb les càmeres d'À Punt en directe- ha deixat un nou campió en l'equip de Gavarda, integrat per Pau, Guadi i Rafa. Finalista l'any passat, enguany els gavardins van superar en una partida molt igualada al conjunt de Bicorp, format per Víctor, Nico i Mario, per un ajustat 40-35.

La reballada, caiguda del costat roig -el color de Gavarda-, va ser decisiva per a la resolució de la final, ja que els dos equips van traure profit al dau en el carrer 'natural' i guanyaren els jocs des de la treta, encara que l'equip de Bicorp va disposar de fins a 5 'val' per a trencar la dinàmica des del rest en dos jocs diferents. Així les coses, el marcador va arribar amb empat a 35 i Gavarda al dau. Els rojos no van perdonar i s'alçaren amb la victòria.

En el lliurament de trofeus de la final de Primera van estar presents i participaren Pepe Botella, alcalde de Càrcer; Vicent Mompó, alcalde de Gavarda; José Daniel Sanjuán, president de la FPV; Ricardo Sales, vicepresident de la FPV i Susana Serrano, vicepresidenta de la FPV.

Homenatges

Abans de la final, Miguel Cueves i Lorenzo Monar, dos veterans il·lustres del municipi amfitrió de la partida, van rebre un xicotet homenatge en reconeixement a la seua trajectòria. José Daniel Sanjuán, president de la Federació de Pilota Valenciana, els va donar una placa de record als dos carcerins de pro.

Segona

Les finals de Segona -retransmeses per ADN Valencià- es van celebrar en la vesprada del dissabte. En categoria masculina, el duel 'fratricida' entre els equips A i B d'Alcàntera del Xúquer-Càrcer es va resoldre amb victòria dels primers -Juan Carlos, Rafa, Arnau i Diego- per 40-30 davant els segons -Raúl, Andreu, Jordi Momparler i José Ramón-.

En dones, l'Alqueria de la Comtessa, amb Judith, Marina i Claudia, també va estrenar el seu palmarés a Segona categoria en imposar-se l'equip d'Alcàntera del Xúquer-Càrcer, amb Miranda, Laura i Natalia, per 25 a 40.

En les finals de segona prengueren part Maria Such, Directora General de l'Institut Valencià de les Dones de la Generalitat Valenciana; Pepe Botella, alcalde de Càrcer; Julio García, alcalde d'Alcàntera del Xúquer; José Daniel Sanjuán, president de la FPV i Ricardo Sales, vicepresident de la FPV.

Tercera

En la final de Tercera masculina, Bicorp B es va imposar per 40 a 25 a Lanzadera Montserrat A, en la partida jugada dissabte. Els de la Canal de Navarrés van disposar la final amb Diego, Álex i Raúl, mentre que els de la Ribera Alta van jugar amb Víctor, Carlos i Fede.

En Tercera femenina, la victòria va ser per a Xeraco C, que va vèncer 40 per 35 a l’Alqueria d’Asnar. Per part de Xeraco C van jugar Julia, Sandra, Lina i Zaira, mentre que l’equip de l’Alqueria va estar format per Cristina, Ninfa i Paula.

Quarta A

Ja en Quarta, en la categoria A masculina el títol va ser per a l’Ajuntament de Beniparrell, que va guanyar 40 per 25 a Favara B. L’equip format per Robert, Jordi i Francesc va ser superior al format per Josep, Enric i Diego.

En la partida femenina de la categoria Quarta A, Meliana D va imposar el seu joc sobre Alzira H. Les de l’Horta van jugar amb Anna, Susanna i Isabel, mentre que les de la Ribera van competir amb Roxana, Marisa, Sara i Lucía.

Quarta B

En Quarta B, aquest cap de setmana s’ha disputat la final femenina, entre Carlet i El Genovés E, amb triomf per a Carlet per 40 a 15. Les campiones van jugar amb Laura, Andrea i Clàudia, mentre que les a la fi subcampiones van jugar amb Laura, Carmen, Carla, Amaia i Aisa.

Quarta C

La final de Quarta C masculina es va disputar el cap de setmana anterior, amb triomf de Real de Gandia, 40-30 contra Alzira C. També l’anterior cap de setmana es va disputar la final de Quarta C masculina, amb victòria per a Muro B, 40-25 contra La Valldigna B.

RESULTATS DE LES FINALS

-Primera masculina:

Gavarda A 40

Bicoroliva Bicorp A 35

-Segona masculina:

Alcàntera-Càrcer A 40

Alcàntera-Càrcer B 30

-Segona femenina:

Alcàntera-Càrcer E 25

Alqueria de la Comtessa 40

-Tercera masculina:

Lanzadera Montserrat A 25

Coop. El Progreso Bicorp B 40

-Tercera femenina:

Alqueria d'Asnar B 35

Xeraco C 40

-Quarta A masculina:

Favara B 25

Ajuntament Beniparrell H 40

-Quarta A femenina:

Meliana D 40

Alzira H 15

-Quarta B masculina (17 juliol):

Alzira C 30

Real de Gandia B 40

-Quarta B femenina:

Volea Carlet 40

El Genovés E 15

-Quarta C masculina (17 juliol):

Murotub Muro B 40

La Valldigna B 25