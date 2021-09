La fase regular de la Copa Diputació de València – Caixa Popular avança cada setmana amb noves jornades. Tant és així que la modalitat de raspall va superar l’equador de la ronda classificatòria, mentre que en escala i corda només queden dues partides per arribar a la meitat. Pràcticament tots els equips s’han vist les cares amb la resta de participants en el seu grup, el que deixa les primeres conclusions de cara a les aspiracions d’accés a les semifinals.

La setena edició de la Copa de raspall compta amb els primers favorits per aplegar a les eliminatòries. En el grup B és més clarivident, ja que els dos primers classificats tenen un marge de quatre punts respecte a altres aspirants. El conjunt d’Ontinyent (Iván i Seve) no coneix la derrota, mentre que Sueca (Vicent i Lorja) iguala amb sis punts, encara que compta amb una partida més. El mateix ocorre amb Barxeta (Moltó i Roberto), tot i que estos tanquen el tauler amb dos punts. Tenint en compte que els quedarien quatre unitats en joc, els de la Costera estan quasi sense opcions d’arribar a les ‘semis’.

En el grup A encara queden sis punts en joc per a tots i això significa que totes les parelles poden aspirar a les eliminatòries, és a dir, l’equip de Castelló (Marrahí i Sanchis) no està eliminat, tot i no haver estrenat el caseller de puntuació. No obstant, la formació de Xàbia (Vercher i Raúl) marxen destacats al capdavant com a invictes amb sis unitats, encara que El Genovés (Salelles II i Tonet IV) estan a prop a un punt, ja que la jornada en la qual van caure van arribar als 15 tantejos.

Pel que respecta a l’escala i corda, només s’han disputat tres jornades al grup A amb Montserrat (Marc i Pere) com l’equip més avançat amb sis punts de sis possibles. Els seus immediats perseguidors (Benidorm i Almussafes) acumulen quatre unitats, inclòs Vila-real (José Salvador i Tomàs II) encara poden somiar amb la classificació sense haver puntuat.

En el grup B no s’ha arribat a l’equador de la fase regular, tot i que La Pobla de Vallbona i Dénia han marxat en el tauler respecte a la resta de contendents, que pràcticament s’han quedat sense marge d’error.