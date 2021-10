En una competició on prima la regularitat com és la XIV Copa Diputació de València – Caixa Popular d’escala i corda, cada punt representa un pas important de cara a avançar a les semifinals i ahir, Pere Roc II i Félix van pegar una camallada per a fregar les eliminatòries amb els dits. La victòria aconseguida ahir per la parella de Dénia davant l’equip de Pedreguer-MasyMas (Giner i Santi), 60-45 al Nou Trinquet de Guadassuar, va augmentar la distància entre els dos equips a la classificació a quatre punts.

Amb quatre unitats més en joc per a ambdues formacions, la diferència s’antulla suficient perquè els deniers puguen somiar amb les ‘semis’. Només una catàstrofe de resultats evitaria que Pere Roc II i Félix no disputaren la següent fase.

Amb els dos punts obtinguts a Guadassuar, Dénia puja al capdavant del grup B amb set punts, mentre que Pedreguer es queda en la tercera plaça amb tres unitats. Giner i Santi soles podrien igualar en puntuació final i soles un millor coeficient de tantejos els salvaria, ja que no poden superar el nombre de victòries, ni l’enfrontament directe entre ambdós conjunts, factors que determinen la posició al tauler en cas d’empat.

No obstant això, els pedreguers encara es mantenen en la lluita classificatòria. Tot i que la flama està viva, Giner i Santi ja no depenen d’ells mateixos, sinó dels marcadors de Dénia i de La Pobla de Vallbona (Puchol II i Carlos), segons amb sis punts i una jornada menys.

Podia haver sigut diferent si Giner i Santi hagueren mantingut el ritme de joc amb el qual van començar ahir a Guadassuar, però una vegada Pere Roc II i Félix dominaren la pilota, va ser impossible per a Pedreguer davant l’alt nivell oferit per Dénia.