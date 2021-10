La regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Aldaia ha impulsat enguany, i per primera vegada, la creació d’una Escola de Pilota Valenciana a Aldaia. D’esta manera, al poliesportiu Jaume Ortí, els i les interessades treballaran l’esport més autòcton els dilluns, dimecres i divendres. Els dos grups separats per edats: 6 a 11 anys entrenaran de 17.30 a 18.30 hores, i entre els 12 i 17 anys ho faran de 18.30 a 19.30 hores, en un nou trinquet, totalment remodelat.

La iniciativa, recolzada també per la regidoria d’Educació, incorpora a més un programa de pilota valenciana a tots els col·legis d’Aldaia “amb l’objectiu de fer-los arribar l’esport més tradicional així com els valors de l’esport en equip i individual. És la nostra cultura de l’esforç’, segons paraules de la regidora d’Instal·lacions Esportives i Educació, Marta Romeu.

En classe, per tant, l’alumnat ja incorpora este aprenentatge amb sessions teòriques i pràctiques. Aprenen a fer-se el seu propi guant de raspall, juguen tornejos als propis centres educatius i amb les classificacions, arriben a organitzar-se les finals al trinquet d’Aldaia.

Romeu conta com “a les mini competicions organitzades, el passat curs es va tancar amb premis per als i les guanyadores així com altre reconeixement als valors ètics, com el respecte, o el treball en equip.”

Actualment està obert el termini d’inscripcions, que es pot realitzar a la recepció de la piscina lúdica del poliesportiu, amb un preu de 54 euros per a la reserva de places.

Un trinquet renovat

El poliesportiu Jaume Ortí d’Aldaia va estar en obres durant el passat curs. Es van rehabilitar les parets del terreny de joc, es van renovar servicis afegir dutxes individuals, un nou magatzem que connecta directament a la pista o nous accessos al camp de joc i pintura per promoure l’esport més valencià.