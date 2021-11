Quan es juga una partida eliminatòria, poc importa el que s’haja fet abans. Una derrota t’envia a casa i el triomf t’assegura passar de ronda. Este fet rep major importància quan es tracta d’una semifinal i ahir De la Vega i Javi van confirmar estes cites. La parella representativa d’Almussafes arribava al duel classificatori per a la final de la Copa Diputació de València - Caixa Popular d’escala i corda amb totes les de perdre. Puchol II i Carlos, que juguen per la localitat de La Pobla de Vallbona, es presentaven al trinquet de Pelayo com a invictes en la competició. Una fase regular impol·luta dels de Camp de Túria que es va truncar a l’hora de la veritat. El 60-30 amb el que va concloure el lluminós de la catedral va dictar sentència. De la Vega i Javi es jugaran el títol davant Marc i Pere, combinat de Montserrat, el pròxim dissabte al trinquet Miguel Canya I de La Pobla de Vallbona.

La classificació dels almussafencs es va fonamentar en el nivell oferit pels seus components. De la Vega i Javi van jugar la millor partida particular en el campionat fins aleshores.

L’encert del mitger va resultar clau degut a la potència que imprimeix a cada colp i a la seguretat que dicta el rest per darrere. De la Vega és un jugador sòlid, capaç de pegar-li en les dues mans i que passa pilota com pocs.

Amb esta fórmula, els de la Ribera Baixa es van plantar davant un equip que va mostrar unes febleses fins ara desconegudes. Carlos no va tenir el seu dia i Puchol II no va poder contrarestar les ofensives dels contrincants. Una vegada que La Pobla de Vallbona va col·locar el 30 al seu caseller (35-30), la resta del duel va ser de color blau. Almussafes veia cada vegada més prop la final i els de Camp de Túria van anar despertant del somni de lluitar pel títol.

Amb 40-30, Puchol II i Carlos van malbaratar quatre oportunitats amb val des del dau, mentre que De la Vega i Javi van tancar el joc a la segona. Un tanteig que va obrir més la diferència al lluminós i que, tot i la lluita dels rojos, va ser definitori de la resta de jocs fins a la fi.