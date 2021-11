Com resa el refranyer valencià, cada mestre té el seu llibre i la pilota no escapa d’esta cita. Ahir es va demostrar al trinquet Miguel Canya I de La Pobla de Vallbona. De la Vega i Javi, parella representativa d’Almussafes, van proclamar-se campions de la XIV Copa Diputació de València – Caixa Popular d’escala i corda aplicant el seu manual d’estil de joc. Els de la Ribera Baixa van superar (60-35) a Marc i Pere, que competiren per la localitat de Montserrat, amb un joc passador i pacient que va resultar efectiu davant un equip pegador que va acusar l’acumulació d’errades.

Podria dir-se que Montserrat va perdre la partida, però és que Almussafes va jugar com sap i va funcionar. De la Vega i Javi són dos pilotaris difícils de batre i ahir es va tornar a demostrar. Marc i Pere arribaven com a invictes i amb l’experiència d’haver guanyat als almussafencs en dues ocasions a la fase regular, però tal com va comentar Pere al final del duel, «no hem entrat en la partida, no hem estat còmode i no hem pogut desenvolupar el nostre joc de deixar-la caure». Per la seua part Javi va definir la partida del seu equip com «molt igualada. Nosaltres passem la pilota i no fallem i això fa que aconseguim l’avantatge».

No li falta raó al de Pedreguer que ahir va ser el que més vegades va enviar la pilota baix la corda. Un llast que el seu equip va acusar des de l’inici quan partint des del dau, en guanyar la reballada, els montserratins van perdre el primer joc i ho van arrossegar al llarg de la partida. Amb 30-25, Marc i Pere van disposar d’una oportunitat amb val des del rest després de voltejar un val i 15 en contra. Amb 50-35 van tindre altra ocasió amb val que tampoc aprofitaren, però en este cas el marcador venia del segon tanteig d’Almussafes sumat des del rest en capgirar un val i net favorable als de la Ribera Alta. Tot i la lluita oferida per Marc i Pere, havien d’arriscar i van acabar claudicant des del dau.

Així, Marc va entregar la corona de campió a De la Vega, el qual estrena el seu palmarés en la Copa, mentre que per a Javi serà la segona edició a la seua vitrina de trofeus. Per a De la Vega i Javi és el segon títol gran de la temporada després de la Lliga.

Raspall

El Trofeu de La Llosa de Ranes – Bonestar va completar el cartell ahir de la final al trinquet de la localitat llosera. Marrahí i Seve disputaran el títol el pròxim dissabte amb Ian i Tonet IV després d’eliminar a Iván i Brisca (25-10).

