Tres són les competicions que més pesen en el palmarés d’un mitger: la Lliga, la Copa i el Trofeu Mestres. També està l’Individual com a campionat somniat, encara que en l’escala i corda, el mà a mà és més és un vedat quasi exclusiu dels escaleters.

Fins a l’any passat, Tomàs II era l’únic pilotari que havia guanyat Lliga i Copa al mig. Enguany, Javi ha igualat esta gesta i, arribats fins ací, el de Massalfassar s’ha proposat "guanyar el Mestres per a completar la temporada perfecta".

Javi reconeix que la temporada ha anat molt millor del que podria haver imaginat. "A la meua edat, l’objectiu és mantenir el nivell i fer les coses bé. Soc conscient que amb quasi trenta-huit anys ja no puc anar a més i que arribarà el moment en el qual aniré abaixant escalons. Et vas preparant per a eixa situació, però enguany ha sigut a l’inrevés i ho estic gaudint com un xiquet", diu Javi.

Soc conscient que amb quasi trenta-huit anys ja no puc anar a més i que arribarà el moment en el qual aniré abaixant escalons

Sense tenir res que demostrar i amb un currículum envejable, a Javi li queda la motivació "de ser un repte per als xavals. Supose i espere que em veuran com algú a qui superar com a mi em va passar amb pilotaris com Sarasol II, Grau, els germans Pigat, Álvaro, Mezquita, Núñez… Intentaré que no ho tinguen fàcil", diu rient.

Tranquil·litat i estima

En concloure la final de la Copa, l’obsessió de Javi va ser trobar a la seua dona entre la multitud. "Fa temps que afronte les partides d’una altra manera, sense estar nerviós. A la final vaig anar tranquil, tal vegada perquè no érem favorits, però sobretot pel suport i l’estima dels meus, de la meua dona. Per això, en acabar la final, l’única cosa que volia era trobar-la i abraçar-la".

LA PISSARRA

Dijous 18 de novembre | 18.00 h

Trinquet Pelayo de València

- Soro III i Salva

- Giner i Bueno

Dijous 18 de novembre | 18.15 h

Trinquet de Bellreguard

- Ximo i Néstor

- Punxa i Sanchis

Divendres 19 de novembre | 18.30 h

Trinquet de Vilamarxant

- Pere Roc II i Tomàs II

- Salva Palau i Javi

Divendres 19 de novembre | 18.30 h

Trinquet de Sueca

- Diego d’Onda i Carlos

- Héctor de Sueca i Bueno