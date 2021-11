El futur de la pilota s’esbrina meravellós. Almenys així ho reflecteix cada any la Copa 2. Bressol de noves figures, esta competició renova els noms que són habituals als trinquets i enguany suma altre nom per damunt de la resta. Marc és la nova perla sorgida en la raspada i, com a tal, ahir es va proclamar campió de la III Copa 2 Caixa Popular de raspall formant parella amb Cano. El d’Alcàntera de Xúquer va un pas per davant com va demostrar al joc inicial en una final on el títol va decantar-se per 25-15 davant Rafa d’Alzira i Rafa de Gavarda. A més del títol, hi havia un altre premi en joc. El mitger que resultara campió jugaria el Trofeu Mestres com a punter en un trio que completen Moltó i Tonet IV i eixe honor recaurà per a Marc.

L’actitud matadora del de l’alcanterí va resultar clau per a trencar el dau a l’equip de Rafa en el primer tanteig. Un joc al fet i fet resolutiu, ja que la resta van tancar-se des de la treta. Cada vegada que Marc avançava era qüestió de perill. No obstant, quan Rafa d’Alzira es va calfar va demostrar la seua potència, sobretot en la treta, ben acompanyat del seu mitger, tot i que els jocs blaus al dau van ser més còmodes per a Cano i Marc.