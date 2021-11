El Trofeu Mestres en la modalitat de raspall va reunir ahir al trinquet de Xeraco a sis dels pilotaris que més i millor han rendit en la present temporada per a la disputa de la primera semifinal, però solament Vercher, Lorja i Ricardet van jugar segons les sues possibilitats. En la contra, Vicent, Canari i José no van tindre el dia i van caure per 30-10.

El trio vencedor va estar molt bé en tots els aspectes: contundent, segur, equilibrat, restador i amb capacitat de quinze, amb les tres línies fent perfectament la seua feina. En la terna derrotada va faltar encert, espenta i compenetració, sobretot en perdre un joc de val-net que hauria suposat igualar a 15 i que finalment va ser el 20-10 per als ara ja finalistes. La segona semifinal es jugarà el dijous al trinquet de Bellreguard, ara amb Moltó, Tonet IV i Marc mesurant les seues forces contra Iván, Seve i Roberto. La final tindrà lloc el dissabte al trinquet del Genovés. LA PISSARRA Dimarts 23 de novembre | 18.30 h Trinquet d’Oliva - Marrahí i Brisca - Salelles II, Raúl i Nicolás Dimecres 24 de novembre | 17.00 h Trinquet de Guadassuar - Ian i Marc - Ximo i José Dimecres 24 de novembre | 18.30 h Trinquet de Guadassuar - De la Vega i Tomàs II - Salva Palau i Nacho Dijous 25 de novembre | 18.00 h Trinquet Pelayo de València - Diego i Salva - Vicent i Conillet