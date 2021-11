El trinquet d’Oliva va acollir ahir dimarts la primera partida de raspall d’elit femenina. La localitat de la Safor inicia d’aquesta manera el camí de les partides que poc a poc aniran programant-se en diferents trinquets, i gràcies al contracte que les jugadores han signat amb la Federació de Pilota Valenciana.

El duel, que va suposar una bona entrada de públic entre setmana, va enfrontar a Aida de Moixent i Myriam d’Alqueria d’Asnar contra Victoria de València i Joana de Tavernes Blanques. El duel va caure del costat d’Aida i Myriam, que es van imposar per 25 a 5. "Estem molt contentes, no ha sigut gens fàcil i esperem que això vaja a més", va manifestar Aida. "Ara hem de disfrutar i continuar lluitant per a què això siga el principi de tot", va dir Victoria. "Ara ja s’ha obert la porta, hem d’anar pas a pas i a veure si totes les setmanes poden fer alguna partida", va assegurar Joana.

Divendres i diumenge, Sueca i Bellreguard

Les partides d’elit femenina continuen aquesta setmana. Després de la d’Oliva de dimarts, aquest divendres hi ha duel a Sueca i el diumenge a Bellreguard. Irene de Massamagrell i Anabel de Tavernes Blanques contra Aida de Moixent i Mireia de Massamagrell juguen el divendres a Sueca. Serà la primera partida de la vesprada, a les 17:00 hores. El diumenge, el duel femení serà la primera partida de Bellreguard, a les 16:45 hores, amb Victoria de València i Amparo de Borbotó contra Ana de Beniparrell i Mar de Bicorp.