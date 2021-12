En unes dates tan assenyalades, la pilota d’elit no s’atura i aprofita per a continuar donant espectacle amb diversos trofeus de l’època festiva. Un dels que torna a celebrar-se és el Trofeu Nadalenc Pelayo. El recinte més emblemàtic per l’esport autòcton acull la segona edició d’un torneig recuperat la temporada passada.

Cal recordar que durant molts anys, la catedral va acollir un trofeu similar que va ser reemplaçat per la disputa del Trofeu Mestres en estes dates festives. Així, el II Trofeu Nadalenc Pelayo omplirà les galeries i escales de l'espai datat de 1868, els dies 23, 24 i 30 de desembre, en un format de dues semifinals i final pel títol. A més, si algun aficionat no pot acudir al trinquet, podrà seguir totes les partides en viu gràcies a la retransmissió de 'Proximia TV'. Perquè la festa siga completa, el torneig comptarà amb quatre equips de categoria composts per jugadors emblemàtics de la primera línia professional. El II Trofeu Nadalenc Pelayo arrancarà este dijous, dia 23 de desembre. A les 18.00 hores iniciarà una sessió on s'enfrontarà la parella de Puchol II i Jesús amb la conformada per José Salvador i Nacho. El cartell de la final es completarà amb la disputa de la segona semifinal este divendres, dia 24 de desembre. En este cas, Soro III i Javi es mesuraran amb De la Vega i Félix a partir de les 17.00 hores. Per a conéixer al combinat campió del II Trofeu Nadalenc Pelayo cal traslladar-se al dia 30 de desembre. A les 18.00 hores es donarà el tret d'eixida en una final que servirà per a finalitzar la temporada 2021.