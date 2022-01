El Palau de la Batlia, seu de la Diputació de València, va ser l’escenari de la presentació de la primera Copa President de la Diputació de València de Raspall d’Elit Femenina, amb la presència d’Andrés Campos, diputat d’Esports de la Diputació de València; Elvira López, Santi Navarro i Ricardo Sales, vicepresidenta i vicepresidents de la Federació de Pilota Valenciana; la diputada i el diputat provincials Carolina Mengual i Jesús Gimeno; així com les jugadores que participaran al campionat.

El màxim representant provincial de l’Esport, Andrés Campos, va destacar: "Les portes de la Diputació de València s'obrin per a rebre grans esdeveniments esportius, i hui és una cita històrica". El diputat d’Esports ha citat unes paraules de la filòsofa, Adela Cortina: "La ètica ha de tacar-se les mans. Aixó significa integrar-se, implicar-se, buscar l'igualtat real i efectiva entre homes i dones, i no hi ha millor referent ni exponent per a aixó que la pilota valenciana. Vull agraïr-vos a totes i a la Federació eixe pas endavant cap a la professionalització de la pilota. Sou referents i esteu obrint portes per a les generacions vinents. La pilota mola”, va afegir.

Vull agraïr-vos a totes i a la Federació eixe pas endavant cap a la professionalització de la pilota. Sou referents i esteu obrint portes per a les generacions vinents. La pilota mola Andrés Campos - Diputat d’Esports de la Diputació de València

Per la seua part, Elvira López volgué agraïr el suport de la Diputació a la pilota femenina, i es va dirigir a les jugadores: “Aprofiteu el moment, esta oportunitat que teniu davant, treballeu i gaudiu de jugar a pilota”. Santi Navarro subratllà que esta I Copa President de la Diputació és “un campionat molt atractiu tant per a l'espectador com per a les pròpies jugadores. Unes jugadores que han passat per tots els passos formatius de la Federació: els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, les Escoles de Tecnificació, els clubs, fins arribar a l'elit”.

Aprofiteu el moment, esta oportunitat que teniu davant, treballeu i gaudiu de jugar a pilota Elvira López - Vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana

Durant la reunió es donaren a conéixer la composición dels equips, així com el calendari del torneig, que comença este mateix divendres i es jugarà als trinquets de Bellreguard, Guadassuar, Oliva, Piles i Sueca.

EQUIPS

---Aida de Moixent, Amparo de Moncada i Fanni de Beniarbeig.

---Ana de Beniparrell, Anabel de Tavernes Blanques i Mireia de Massamagrell.

---Irene de Massamagrell, Mar de Bicorp i Natalia de Navarrés.

---Victoria de València, Myriam de l'Alqueria d'Asnar i Marina d'Algímia d'Alfara.

Suplents:

---Erika de l'Alqueria d'Asnar.

---Joana de Tavernes Blanques.

---Marta de Tavernes Blanques.

Hui, la primera partida

Este mateix divendres arranca la Copa a Piles. A partir de les 17:00 hores s'enfrontaran els equips formats per Ana de Beniparrell, Anabel de Tavernes Blanques i Mireia de Massamagrell, d'una banda, i Irene de Massamagrell, Mar de Bicorp i Natalia de Navarrés, d'altra. Diumenge, al trinquet 'El Zurdo' de Bellreguard, jugaran novament Ana, Anabel i Mireia, en aquesta ocasió contra Aida de Moixent, Joana de Tavernes Blanques (en sustitució d'Amparo de Moncada) i Fanni de Beniarbeig.