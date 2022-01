No hi ha res com lluir-se a casa i es va poder comprovar ahir a les lligues professionals. Ahir, Ontinyent (Iván, Lorja i Néstor) i Benidorm (Genovés II, Nacho i Álvaro G.) van guanyar als trinquets de les seues localitats i van aconseguir dos punts claus.

El trio d’Iván va véncer a Castelló (Marrahí, Seve i Bossio) en una partida sabatera (30-0) de la XXXIX Lliga CaixaBank de raspall – Trofeu Diputació de València. Era un duel clau entre les dues formacions que tancaven el tauler, tenint en compte que l’últim de la primera volta quedarà eliminat. Amb estos dos punts, els ontinyentins obrin un marge de tres unitats amb el fanalet roig que ocupen els castellonencs amb dos punts. Uns números que van beneficiar de manera indirecta a Xeraco (Vicent, Raúl i Murcianet) i El Genovés (Montaner, Tonet IV i Ibiza), ja que matemàticament no poden ser superats al tauler per Castelló a la conclusió de la primera ronda i esquiven l’eliminació. Precisament, hui (18.30 hores) s’enfrontaran en el trinquet dels xeraquers. Pel que respecta a la XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda, Benidorm continua invicta amb tres victòries en tres partides disputades. L’última, ahir (60-45) contra Dénia (Pere Roc II, Félix i Conillet).