El Trofeu El Corte Inglés de galotxa, un dels campionats amb més solera del nostre esport, arriba enguany a la edició número 47, ja està al forn. En aproximadament un mes, els 178 equips inscrits prendran els carrers i els trinquets per a participar en una competició que viurà els seus moments decisius als mesos de juny i juliol, quan es disputaran les finals.

Trinquet

Seran 49 els equips que es decanten per la modalitat de galotxa en trinquet enguany, corresponents a 18 clubs, quatre d'ells de la província de Castelló -Almassora, Castelló, Onda i Xilxes- i la resta de la de València. Manises i la Pobla de Vallbona lideren el rànquing d'equips inscrits, amb 6 per cada club, seguits dels 5 de Riba-roja i Torrent.

La màxima categoria estarà integrada per 6 equips, començant per l'actual campió, Riba-roja, i el subcampió, Algímia d'Alfara. Els seus rivals seran Manises, Moixent, Onda i la Pobla de Vallbona. La categoria de plata dobla el número d'equips de la d'or, fins un total de 12. Massalfassar, la Pobla de Vallbona i Riba-roja ofereixen dos equips, acompanyats per Alberic, Guadassuar, Llíria, Manises, Onda i Torrent.

Però la categoria més nombrosa és la Tercera, amb 16 protagonistes i presència majoritària del club de Castelló, amb 3 representants. 2 equips tenen els clubs d'Almassora, Manises i Torrent. Completen la relació Alfara del Patriarca, Moixent, la Pobla de Vallbona, Riba-roja, Sueca, València Pelayo i Xilxes. Per a tancar la modalitat de trinquet, la quarta categoria reuneix a altres 15 equips. Amb doble representació trobem els clubs de Guadassuar, Manises, la Pobla de Vallbona i Torrent, acompanyats de Llíria, Massalfassar, Moixent, Moncada, Onda, Riba-roja i Xilxes.

Les finals de trinquet estan previstes per al cap de setmana de l'11 i 12 de juny, quan es proclamaran els nous campions de la modalitat.

Carrer

La versió de carrer suma 5 equips més que la de trinquet, fins arribar als 54, adscrits a 22 clubs diferents. Meliana comptarà amb 6 representants, pels 5 de Borbotó, Faura i Marquesat.

La màxima categoria, també amb 6 equips, reuneix als dos finalistes de l'any passat, Quart de les Valls (campió) i Faura (subcampió), a més de Borbotó, Marquesat, Massalfassar i Montserrat.

Fins als 12 equips se'n va la segona categoria, amb dos conjunts de Meliana, que es veuran les cares amb els clubs de Beniparrell, Borbotó, Faura, Foios, Marquesat, Massalfassar, Quart de les Valls, Tavernes Blanques, Vinalesa i Xirivella.

També amb 12 equips es presenta Tercera, amb dos candidats d'Albuixech i Foios, i un d'Albalat dels Sorells, Borbotó, Faura, Godelleta, Marquesat, Montserrat, Quart de les Valls i Vinalesa. La quarta categoria, amb sis equips, reuneix a Faura (2), Borbotó, Polinyà de Xúquer, Quart de les Valls i Tavernes Blanques.

Pel que fa a Curtes, hi haurà 12 equips, distribuïts en dos nivells. En Curtes A, els sis inscrits són Foios, Godella, Marquesat, Meliana, Náquera i Petrés. A Curtes B trobem Meliana (2), Beniparrell, Massalfassar, Petrés i Campanar València.

Quant a la categoria femenina, també anuncia 6 equips, pertanyents als clubs d'Alfara del Patriarca, Borbotó, Marquesat, Massalfassar, Meliana i Moixent.

En aquest cas, les huit finals de carrer -les set esmentades més la de Juvenil A escolar- seran les que tanquen el 47é Trofeu El Corte Inglés, ja que estan programades per al cap de setmana del 15-16-17 de juliol.

Escoles

Les Escoles són les regnes de la participació. Al 2022 són 75 els equips inscrits per a participar en les distintes categories -Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil-. Meliana lidera les aportacions amb 9 equips, mentre que les escoles d'Albuixech, Alfara del Patriarca, Massamagrell, Montserrat, El Puig i Vinalesa compten amb 5.

A la categoria Juvenil, els 13 equips participants són Albalat dels Sorells, Albuixech, Alfara del Patriarca, Borbotó, Guadassuar, Marquesat, Massamagrell, Montserrat, la Pobla de Vallbona, El Puig, Riba-roja, Tavernes Blanques i Vinalesa.

Al nivell Cadet, amb 16 protagonistes, les escoles de Massalfassar, Massamagrell i Meliana compten amb doble representació. Completen la nòmina Albalat dels Sorells, Albuixech, Algímia d'Alfara, Borbotó, Marquesat, Moncada, Montserrat, la Pobla de Vallbona, El Puig i Vinalesa.

Pel que fa als Infantils, són els més nombrosos, amb un total de 19 equips. Destaquen els 4 de Meliana i els 2 d'Alfara del Patriarca, juntament amb Albuixech, Alfara de la Baronia, Borbotó, Faura, Foios, Manises, Marquesat, Massamagrell, Moixent, Montserrat, El Puig, Tavernes Blanques i Vinalesa.

Els Alevins en sumen 14, amb 2 equips per a Meliana, i un per a Albuixech, Alfara de la Baronia, Alfara del Patriarca, Faura, Foios, Marquesat, Massalfassar, Massamagrell, Montserrat, Nàquera, El Puig i Vinalesa.

Quant als Benjamins, també 13, tindran com a protagonistes les escoles d'Albuixech, Alfara del Patriarca, Algímia d'Alfara, Borbotó, Manises, Massalfassar, Meliana, Moixent, Montserrat, la Pobla de Vallbona, El Puig, Riba-roja i Vinalesa.

Les 9 finals Escolars -descomptada la Juvenil A- seran les que inauguren el capítol de proclamació de campions, el dia 5 de juny.