La Lliga CaixaBank de raspall - Trofeu Diputació de València una baixa definitiva: la de Marrahí, que ha decidit abandonar la competició. «La Lliga és tan exigent i els jugadors estan tan preparats, que si no estàs al cent per cent, no la pots afrontar amb garanties. Després de superar la lesió pensava que ja estava al nivell adequat, però és evident que encara no l’he recuperat. El fet de voler i no poder també m’està afectant anímicament i crec que és millor deixar pas a un altre company» explica el mateix Marrahí.

Després de superar la lesió pensava que ja estava al nivell adequat, però és evident que encara no l’he recuperat. El fet de voler i no poder també m’està afectant anímicament Marrahí - Pilotari professional La Fundació per la Pilota, organitzadora de la Lliga, també s’ha manifestat: «És un acte de generositat i responsabilitat de Marrahí, ja que el més fàcil haguera sigut continuar jugant, però ell ha anteposat el bé comú al personal». Salelles II serà el nou company de Seve i Bossio i el d’Oliva debutarà esta mateixa vesprada al trinquet del Genovés per a enfrontar-se a Moltó, Canari i José. En la Lliga d’escala i corda hui també es juga a Vila-real i Sueca.