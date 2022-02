La Copa Generalitat estrena campió. El Club Pilota Sella s'adjudicà la XVII edició de la competició que enguany s'ha jugat a la modalitat de llargues. A la final, celebrada al carrer Major del veí Relleu, els actuals campions de la Lliga de Perxa Trofeu Diputació d'Alacant s'imposaren a Lanzadera Montserrat, els millors de l'última Interpobles de galotxa carrer Trofeu Edicom, pel marcador final de 10-5.

Amb les càmeres d'À Punt com a testimonis i un carrer ple de públic, tant local com de Sella i l'arribat en un autobús i cotxes particulars des de Montserrat, la final va oferir una primera meitat prou equilibrada. Van sorprendre els montserraters, amb Óscar, Javi, Carlos, Carles, Alejandro, a més de Fede i Añó. Especialment cridanera va ser l'actuació d'un Alejandro molt inspirat des de la banca, i els dos primers jocs caigueren en un tres i no tres. Els blaus no semblaven acusar ni l'estretor ni la costera del carrer. Però els de la Marina Baixa, amb Martines, Pablo, Jesús, Jordi, Toni, amb Joan i Daniel com a reserves, no es ficaren nerviosos i el seu traure, l'incombustible Martines, posà en marxa la maquinària de la precisió i l'electrònic passà prompte a reflectir un 4-4 que feia tornar les coses al principi.

Durant els següents dos jocs la igualtat es mantingué viva, ja que cada equip sumà un joc. Amb 5-5, s'arribà al moment clau de la partida. Els jugadors de Montserrat ja no es mostraven tan còmodes i els de Sella tiraven de la seua experiència a la modalitat i de cap fred per a restar les pilotades dels rivals. Tot i això, els de la Ribera Alta disposaren d'un Val per a ficar-se novament per davant al marcador, però va ser Sella qui finalment conquistà el joc i s'avançà per primera volta des que començà la partida.

El colp anímic va afectar als de Montserrat, que començaren a mostrar-se insegurs i dubitatius, a més de poc afavorits per la sort. Per part de Sella, l'avantatge aconseguit va ser definitiu, ja que els va injectar una confiança en la defensa de les ratlles davant la qual el seu rival no va poder reaccionar. Poc a poc anaren caient els jocs del costat dels rojos, fins que el 10-5 definitiu donà als de Sella el primer títol coper de la seua història.

Juvenils

El títol de la categoria Juvenil també va ser alçat per un nou equip, en aquest cas el CPV Parcent, que en la seua primera final es va imposar a l'anterior campió, Lanzadera Montserrat. Els de la Ribera Alta, que guanyaren l'any passat a Sella a la modalitat d'escala i corda, no pogueren defensar la seua corona i, com els seus 'majors', hagueren de conformar-se amb un brillant subcampionat, amb el resultat final de 8-3.

Els de Parcent sempre es mostraren molt més centrats i assentats al carrer Major de Relleu, i dominaren la partida pràcticament des de l'inici fins el final. Els montserraters oferiren puntuals moments d'encert, però l'equip de Parcent també demostrà més coneixement dels secrets de la modalitat i acabà imposant-se amb claredat.

En el lliurament de trofeus i medalles, els campions i subcampions estigueren acompanyats per Juanjo Pérez, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Relleu; David Mas, regidor d'Esports de Sella, acompanyat per la regidora Vanessa Jaime i el regidor Sergio García, també de Sella; Josep Martínez, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Montserrat; i Vicent Molines, vicepresident de la Federació de Pilota Valencia de l'àrea de ratlles. Tots ells felicitaren els jugadors per l'espectacle oferit en unes finals que comptaren amb l'inestimable ajuda del GRE Pilota Relleu, encapçalat pel seu responsable, Juanra Such, com a club amfitrió.

Resultats

Final Sénior:

--CPV Sella 10

--Lanzadera Montserrat 5

Final Juvenil:

--Lanzadera Montserrat 3

--CPV Parcent 8