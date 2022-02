La Federació de Pilota Valenciana ha presentat la VI edició de Va de Dona que arranca hui amb la celebració de diverses partides en la Universitat Politècnica, i s'estendrà fins al pròxim 4 de març amb un calendari plagat de diferents activitats. Un any més aquesta iniciativa ajudarà a fomentar i difondre la pilota femenina i entre les dones. L'acte ha tingut lloc a la sala de premsa de la Fundació Esportiva Municipal i ha comptat amb la presència del director gerent de la Fundació Esportiva Municipal, Borja Santamaría; el president i la vicepresidenta de la Federació de Pilota, José Daniel Sanjuan i Elvira López, la Secretària Autonòmica de Cultura i Esports, Raquel Tamarit.

El responsable de la FDM, Borja Santamaría, ha destacat el gran paper que juguen les esportistes actuals de cara a mantindre viva la passió per la pilota: “Les pilotaris d'elit actuals són fonamentals, ja que serveixen com a model de les futures generacions de jugadores. És per aquest motiu que cal continuar impulsant tant l'esport femení com la pilota valenciana”.

Per part seua, la vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana, Elvira López, ha donat èmfasi a la importància d'esdeveniments com “Va de Dona” per a donar visibilitat a l'esport femení. “El dia 4 espere veure els carrers plens de gent gaudint d'un esport tan important per als valencians com és la pilota valenciana. I espere que, com cada any, aquest esdeveniment servisca per a donar una major visibilitat a l'esport femení i a la pilota. Iniciatives com ‘Va de Dona’ són la millor manera que, cada vegada més gent, i sobretot més dones, s'animen a practicar-ho”.

Activitat esportiva

Hui divendres, l'activitat esportiva començarà a les 17 hores en el trinquet El Genovés de la Universitat Politècnica de València (UPV) i acollirà una primera partida corresponent a la lluita pel tercer i quart lloc del VII Circuit Sub-18 de Raspall femení - Trofeu Fundació Trinidad Alfonso. En acabar la trobada, sobre les 18:00 hores, es disputarà en el mateix trinquet la gran final.

La jornada del 25 de febrer tindrà com a últim acte una taula redona amb el títol ‘Dona pilotaire: camí cap a l'excel·lència’ a les 19:00 hores a la Casa de l'Alumne de la UPV. Aquesta comptarà amb diverses jugadores i dones vinculades a aquest esport. A més, en aquest mateix recinte s'inaugurarà, l'exposició fotogràfica ‘Dona pilotaire’ de l'artista visual Esti Taboada. L'exposició es podrà visitar fins al 4 de març.

Va de Dona 2022 continuarà el dimarts 1 de març amb un entrenament de la selecció absoluta femenina d'One Wall. La cita serà a les 17:00 hores en la instal·lació esportiva municipal de Campanar al carrer Reina Violant de València. El divendres 4 de març, els actes es traslladaran a la plaça Manises i carrers adjacents de la ciutat de València. Aqueix dia, a les 16:00 hores començaran les partides i una fira d'artesans. Al carrer Cavallers també hi haurà partides, en aquest cas de les alumnes de les diferents escoles i falles amb professionals de pilota. També es disputaran partits de jugadores del programa de tecnificació i de Raspall. Aquests actes inclouran un taller de guants i un altre de calfament amb iniciació en la pilota valenciana.

Els últims esdeveniments del complet calendari de Va de Dona tindran lloc aqueix mateix 4 de març en la plaça Manises amb la presentació del 39é Campionat Autonòmic de trios en Raspall i es tancarà aquesta edició de Va de Dona 2022 amb el lliurament de premis i l'actuació d'una DJ per a final de festa.