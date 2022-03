La segona edició de la Lliga2, en les modalitats de raspall i escala i corda, ja compta una setmana de vida, encara que no s’havia donat a conéixer. Ahir va ser el dia en què es va presentar el projecte a la seu que involucra a tots els valencians. La Conselleria de Cultura i Esport va acollir l’acte que patrocina la Generalitat Valenciana amb una representació dels pilotaris participants, així com, Josep Maria Catalunya, membre de la Comissió Executiva de la Fundació per la Pilota (entitat gestora del món professional), i Sebastià Giner, coordinador de pilota de la Generalitat.

La Lliga2 és una competició que és un espai creat per a les figures que no han pogut entrar en la Lliga per qüestions esportives, a més de les promeses més destacades i amb major projecció de cara al futur dels trinquets. «Sempre hem buscat la fórmula per a contractar el màxim número de gent. Hi havia un escaló entre els jugadors a l’elit, que pràcticament no paren al llarg de l’any, i aquells que només jugaven el dia a dia i era difícil que entraren en campionats», va explicar Josep Maria Catalunya com al motiu de creació de la Lliga2. Una competició que segons asseguraren les autoritats va ser frenada per les conseqüències de la pandèmia i que ara, gràcies a l’increment pressupostari en el conveni entre Fundació i Generalitat, entra en escena, a més d’anunciar la intenció de crear una altra competència per als pilotaris que surten de les tecnificacions.