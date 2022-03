La quarta jornada del Campionat Autonòmic Parelles de Frontó - Trofeu Diputació de València ha igualat momentàniament a tots els equips en un fet: els sis participants tenen una partida pendent. Els últims conjunts a sumar-se a la llista van ser Museros i Castelló, que hagueren d'ajornar el seu duel previst a Alfafar per la pluja. En les partides que sí es pogueren celebrar, El Puig A i Quart de Poblet aconseguiren el triomf per idèntic resultat.

4ª jornada

El líder, Bvalve El Puig A, obtingué un valuós triomf al frontó de la Pobla de Vallbona. Alejandro i Carlos s'imposaren per 26-41 a Pasqual i Àlex i es ratifiquen al capdavant de la taula amb 9 punts.

En persecució dels de l'Horta Nord marxen amb 6 punts La Pobla de Vallbona i Ninobe Quart de Poblet d'Adrián i Roberto, que s'imposà a Bvalve El Puig B de Saúl i Marco també per 26-41. Tant els vallbonencs com els quartans ja han sigut víctimes del líder, però volen romandre a l'aguait per si de cas.

Sense la possibilitat de puntuar per la suspensió del seu enfrontament, Museros -Enrique i Vicent- es queda amb 3 punts i Castelló -Vicent i Pablo- tanca el grup amb el graner per omplir.

Pròxima jornada

La següent jornada suposa teòricament el tancament de la primera volta. De moment, una nova partida s'afegirà a la llista d'ajornades, ja que la lesió de Vicent Cervera a l'equip de Museros obliga a posposar la visita a l'equip A del Puig. No obstant, el líder recuperarà la partida ajornada contra El Puig B, que es jugarà diumenge a les 18:00 hores al reformat frontó J.A. Montesa.

Abans, este dijous ja arrancarà la jornada, també al Puig, amb la partida El Puig B-La Pobla de Vallbona a les 20:30 hores. Diumenge pel matí, Castelló rebrà a Quart de Poblet a partir de les 11:00 hores.

RESULTATS 4ª JORNADA

Ninobe Quart de Poblet 41 - Bvalve El Puig B 26

CPV La Pobla de Vallbona 26 - Bvalve El Puig A 41

CPV Museros - CP Castelló (ajornada)

CLASSIFICACIÓ

1º Bvalve El Puig A 9 pts (-1)

2º Ninobe Quart de Poblet 6 pts (-1)

3º CPV La Pobla de Vallbona 6 pts (-1)

4º Bvalve El Puig B 3 pts (-1)

5º CPV Museros 3 pts (-1)

6º CP Castelló 0 pts (-1)