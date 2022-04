En Colombia, municipio de Pereira, departamento de Risaralda, Danny Marín i Carina Marín han dado un paso adelante con la creación del primer club deportivo de Wallball del país. Con el apoyo de diferentes instituciones, entre ellas la Confederación Internacional de Pelota a Mano (CIJB), esta nueva entidad cuenta ya con una docena de miembros. El nombre oficial es Club Deportivo Pelota a Mano Chaza: Marín Wallball Colombiano.

Danny Marín nació en Queens, en Nueva York, y allá conoció el deporte de pelota a mano. Después de su paso por el ejército volvió a Colombia, “donde este deporte no existía”, afirma, y se decidió a iniciar un proyecto de futuro. Una idea que ha ido cuajando hasta la creación de una cancha en la Finca Yanawana, que es “la primera y única que hay”. “Estamos respaldados por la secretaria de Recreación y Deportes de Pereira y por el secretario de Deportes del departamento Risaralda”, asegura Marín, que agradece el apoyo recibido también por la CIJB: “Estamos respaldados, guiados y orientados por la CIJB”.

Entrar en el sistema educativo

La idea surge con la intención de, no solo formar en el deporte, sino en el entramado del sistema educativo. El matrimonio entre Carina Marín y Danny Marín arrancó con este proyecto que ya es una realidad “no solo no para el público, sino para meterlo también en el sistema de educación para conseguir becas para los estudiantes que califiquen”, añade Danny Marín, que recuerda que fue la CIJB la que le dio “la oportunidad de participar en el Elite World de One Wall de Valencia de este pasado año y de ser miembro de la CIJB”. “El presidente Alberto Soldado me ha orientado mucho”, asegura, “y en la parte técnica Paco Campanero me ha ayudado mucho también en este sentido”. Marín insiste en que las ayudas no se centran en el tema económico, sino en algo que va más allá: “No se trata de dinero, no nos han dado dinero, sino que nos han dado una oportunidad, crear algo de la nada, y ahora hemos creado e iremos creciendo”.

Crear una Federación

Los fundadores de este Marín Wallball Colombiano tienen claro lo que quieren: “En cinco años poder formar una Federación”. El camino será largo, porque el procedimiento puede ser costoso en el tiempo. Lo explica Danny Marín: “En Colombia, para poder crear una Federación se necesitan cuatro clubs por departamento para formar una liga, y cinco ligas en todo el país, así serían 20 clubs para poder formar una Federación, y esa es la meta”. Pero Marín va incluso más allá: “Crear la primera Liga oficial, seguir en adelante para hacer una Federación internacional, estatus para poder participar en juegos panamericanos y los olímpicos...”.

De operarios a miembros del club

Danni i Carina Marín se arrancaron primero con la creación de la cancha deportiva. El muro se proyectó en la Finca Yanaguana. Y de allí surgió todo. “Primero fue crear un muro, ahora tenemos esa cancha, en Finca Yanaguana, una cancha oficial”, explica Danny, que continúa: “Empezamos con los trabajadores que construyeron la cancha, y ellos son ahora los miembros del club, y sus amigos también. Mientras lo construían les entró la curiosidad, preguntaron qué era esa cancha, y cuando iba estando medio acabada empecé a jugar y ellos empezaron a jugar y les gustó, y ahora son parte del club”.

Marín está agradecido, porque este primer gran paso mete a Colombia en otra dimensión y la abre al conjunto internacional con el wallball. “Quiero dar agradecimiento a Dios, a mi familia, especialmente a mi esposa y a la CIJB y a Herman Mendez, que me enseñó el deporte, y él es quien ofició el equipo de Puerto Rico, y en Estados Unidos”, afirma. Danny i Carina Marín han iniciado el camino que tiene visos de tener una buena proyección.