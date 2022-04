La Lliga2 de raspall ja té en Badenes i Momparler als primers finalistes i atenció perquè esta parella arriba havent guanyat totes les partides. També la tornada de la semifinal que han disputat davant Marrahí i Sergi, que ahir es va resoldre a Castelló de Rugat per 25-20.

Marrahí i Sergi van eixir decidits cap a la victòria, que hauria forçat la pròrroga. I a punt van estar d’aconseguir-ho en ficar l’electrònic en 20-10. En este tram va manar el traure del rest de Castellló i les rematades del punter del Genovés en les segones jugades i en els colps de braç.

Però hi hagué reacció per part de Badenes i Momparler, que van millorar prou en la seua capacitat per a restar, especialitat del rest de Xeraco, i en l’eficàcia en la definició, que va ser cosa del jove de Senyera. I amb constància i voluntat van remuntar i certificar la classificació.

Els seus rivals seran Salelles II i Bossio o Rafa i Seve, que el diumenge jugaran la tornada de la seua semifinal a Xàbia.

Escala i corda

En la Lliga2 d’escala i corda també hi hagué ahir partida de semifinals. Va ser al trinquet Pelayo on Francés i Bueno van superar per 60-40 a Salva Palau i Salva en el primer assalt de l’eliminatòria.

La partida va transcórrer prou igualada fins que el marcador va reflectir 40-45 favorable als després vencedors. A continuació aparegueren les errades en el bàndol derrotat i es va imposar la tècnica i la seguretat més gran de Francés i Bueno.