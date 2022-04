La primera de les tres finals del IV Torneig Mancomunitats - EnerHi de raspall va proclamar com a campions al trio de la Ribera Alta (Vercher, Lorja i Sergi). El 30-20 sobre l’equip de la Safor (Vicent, Raúl i Bossio) deixa als riberencs al capdavant de la classificació general que determinarà als conjunts que disputaran el títol final. Vercher i companyia marxen amb quatre unitats, mentre que la terna de Vicent va sumar una unitat, tres en total, en arribar als 20 tantejos i queden segons al tauler. Cal recordar que estos equips compten amb Seve i Ricardet com a titulars, però ahir van ser baixa per un virus.

Pel que respecta a la partida, Vercher i Vicent van oferir un gran duel de tretes i tots els jocs a excepció d’un es convertiren des del dau. Quan el lluminós marcava els iguals a 10, els de la Ribera Alta van trencar eixa dinàmica en adjudicar-se el tanteig al rest. Vercher va desplegar la millor versió per encarar la galeria i ficar el 15-10 al marcador. A continuació, el rest va ser l’artífex d’un val i net per obrir marge, encara que els saforencs van respondre de la mateixa manera. Tot i que el trio de Vicent es va ficar seriós, no va tindre opció de replicar el joc al rest. Un duel que es va disputar al trinquet del Genovés, on també es va viure la primera minifinal del Trofeu Mancomunitats Joves on Favarero i Momparle van guanyar a David i Rafa G. per 25-15. ESCALA I CORDA Almassora celebra hui un gran dia de pilota. El trinquet ‘Antoniet’ s’inaugura amb un cartell excepcional (18.00 hores). Genovés II, Javi i Guillermo es veuran les cares amb Diego d’Onda, Félix i Carlos per a completar la festa. I és que la localitat de la Plana Alta ha patit molts ajornaments per a poder gaudir d’un recinte que consolida l’oferta de pilota a la província de Castelló. A més, la jornada serà emotiva perquè Genovés II i Félix disputaran probablement la seua única partida a la instal•lació almassorina. Ambdós jugadors van anunciar la seua retirada al llarg d’esta temporada i potser és l’única oportunitat de veure’ls sobre les lloses d’Almassora. Així mateix, el cartell es completa amb Diego, la gran esperança castellonenca en l’escala i corda, ja que no hi ha cap pilotari de la província en la primera línia. Genovés II acumula homenatges