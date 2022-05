El Torneig Mancomunitats - EnerHI ja tenia un equip amb la plaça assegurada per a la final absoluta i, des d’ahir, al primer descartat per al títol. I precisament es tracta dels dos trios que van obrir la tercera i definitiva ronda al trinquet d’Oliva, on els líders i invictes de la Ribera Alta, Vercher, Seve i Lorja, van superar als representants de la Safor, Montaner, Raúl i Ricardet, per un contundent 30-5, resultat amb el qual s’acomiaden de la competició.

La partida va ser prou clara a la mà de Vercher, Seve i Lorja; llevant dels compassos inicials, on sí que hi hagué més batalla, però després va ser manifesta la superioritat dels vencedors, línia per línia i també com a equip. El torneig es trasllada hui fins a Guadassuar per a enfrontar als altres dos equips participants i aspirants a la plaça vacant en la gran final. A la formació de la Costera-Canal de Salelles II, Tonet IV i Néstor li valdria amb guanyar hui. Per a l’equip de la Vall d’Albaida, amb Iván, Brisca i Murcianet, la premissa és véncer esta vesprada i probablement en la final de ronda, o almenys puntuar, segons el resultat a Guadassuar. LA PISSARRA Dimecres 11 de maig | 17.00 h Trinquet de Guadassuar - Salelles II, Tonet IV i Néstor - Iván, Brisca i Murcianet Dimecres 11 de maig | 18.30 h Trinquet de Guadassuar - Soro III i Héctor - Genovés II i Pere Dijous 12 de maig | 18.00 h Trinquet Pelayo de València - Julio Palau i Raúl - Adrián II i Salva Dijous 12 de maig | 18.30 h Trinquet de Castelló de Rugat - Montaner i José - Marrahí i Lorja