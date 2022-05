El IV Torneig Mancomunitats - EnerHi de raspall no podia acabar d’altra manera. Vercher, Seve i Lorja, representatius de la Ribera Alta, es van proclamar campions d’un campionat que van dominar de cap a peus. Només va haver un equip capaç de superar-los quan ells ja estaven classificats per a disputar el títol, i ahir tornaren a veure’s les cares. Iván, Raúl i Murcianet, trio de la Vall d’Albaida, no van poder contra els finalment vencedors per 30-15. Una partida que es defineix com el mateix campionat. Quan pareixia que els valldalbaidins estaven morts (15 per cap), estos van reaccionar per a igualar, però faltava la rematada que corona als millors. Tres jocs seguits amb un Seve incontestable, per pegada i per lideratge del seu equip.

Una victòria significativa en l’àmbit emocional. L’actuació individual dels riberencs a la Lliga no havia estat satisfactòria per a tres jugadors que tenen una qualitat superlativa per a lluitar per tot. Este títol reconforta aspiracions, tal com reflectien els ulls mullats de Lorja després de diverses finals perdudes. Un premi que va arribar en l’actuació d’un autèntic equip línia per línia, però que va rematar Seve.

Quan tot pareixia més difícil, en la crisi més grossa dels riberencs, el de Castelló es va erigir en el líder que necessitaven. Només tenia oportunitat, Seve disparava amb intenció, potència i col·locació, demostrant que és un jugador diferent quan la fortuna acompanya. Ben és cert que Vercher patia molèsties al braç dret i Seve va pegar eixe pas endavant necessari quan es va igualar a 15. Per la seua part, Lorja actuava quan tocava, sobretot aprofitant les segones jugades, ja que Vercher no podia matar amb la treta com ell sap.

Totes estes alabances tenen un significat, i és que enfront tampoc tenien uns rivals qualssevol. Els de la Vall d’Albaida havien arribat a la final en un esprint final que havia derrotat a la Ribera Alta en la partida prèvia. Raúl entrava en una alineació que havien ocupat Canari i Brisca inicialment, indisponibles per a este duel i eixa falta de connexió es va notar d’inici.

Iván i companyia no acabaven de trobar el punt a la partida. Amb 15 per cap en contra, Raúl va despertar. En el moment que el mitger del Genovés va contactar de manera seguida amb la pilota, el seu equip va créixer i Murcianet es va activar. El caràcter del punter contagia. Murcianet bramava a cada quinze i els blaus van anar retallant distàncies.

Iván també sumava i Raúl trobava la galeria amb facilitat. Murcianet quasi es lesiona de l’ímpetu amb el qual juga, ja que en anar a tancar un quinze va esvarar i va caure de morros, sense conseqüències. Una vegada veren les orelles al llop, els rojos reaccionaren per liquidar el campionat.

Així mateix, el trinquet de Castelló de Rugat també va viure ahir la final del Torneig Mancomunitats EnerHi Joves de raspall. En este cas, Boronat i Sergi van ser els campions en véncer a Favarero i Momparler per 25-10.