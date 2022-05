L'històric pilotari Antoni Reig Ventura, ‘Rovellet’, el símbol viu més gran de la pilota valenciana, eixe fill del trinquet de Pelayo, va celebrar el dimecres passat el seu 90 aniversari entre amics en el baix del casal de la falla de Pelayo. «Li vam fer una sorpresa amb la gent del Club de Pilota de Pelayo. Ens vam menjar un plat d’arròs i vàrem contar moltes anècdotes i vivències de la seua vida com pilotari. Ens ho vàrem passar molt bé i vàrem riure molt» relata Puchol II, actual campió de l’Individual d’Escala i Corda que va assistir a la festa d’aniversari.

En ella també estaven altres pilotaris actuals com José Cabanes, Genovés II, i velles glòries com Fredi, Pedro ‘el Zurdo’, Víctor, Alcina, Peluco, Pedrito, Fredi II, pilotari nascut en l’entorn del carrer Pelayo, com el mestre Rovellet. «Li regalem un rellotge com a detall» continua relatant el resto de Vinalesa. «És una persona molt volguda perquè, a part de ser un mite de la pilota, és una grandíssima persona. Queda Tonín per a estona. Està com una poma de bé», assegura Puchol II sobre una celebració que va ser molt privada.

S’ha de recordar que el mestre Rovellet, de xiquet, des de l’últim pis de la finca número 10 del carrer Pelayo observava el trinquet completament, menys les escales. En eixe número 10 va nàixer «molt abans» -confessa a Levante-EMV- del 15 de maig de 1932, dia del seu bateig en l’església parroquial de Santa Catalina i Sant Agustí, situada al carrer de la Mare de Déu de Gràcia de València.