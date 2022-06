Al trinquet de Guadassuar es van complir ahir els pronòstics amb la classificació de Ian per als quarts de final del Campionat Individual CaixaBank - Trofeu President de la Generalitat en la modalitat de raspall. A més, el de Senyera va passar amb un resultat folgat de 25-5 davant Raúl. Però, en veritat, l’eliminatòria va oferir més lluita del que permet intuir el marcador.

Els dos primers jocs van ser clars per a Ian, que va començar al rest desenvolupant el seu joc característic, la qual cosa vol dir que el de Senyera allargava molt la pilota, no errava gens i optava per jugar per davant, que és com més li condeix. I així va continuar durant tota la partida; pegant com el martell que és, tenint paciència i esperant que l’oportunitat d’acabar el quinze fora propícia. En el traure va optar més per dirigir baix l’escala, encara que de tant en tant va canviar a la muralla perquè Raúl no tinguera clar on esperar la pilota.

Enfront, Raúl no va començar amb encert ni al dau ni al rest. Amb el traure no va tindre la contundència necessària per a trobar-se una bona rematada posterior i a l’hora de parar les tretes de Ian li va entregar algunes pilotes. Després sí que hi hagué una bona batalla. Raúl va millorar bona cosa. Tant que es va posar al nivell del seu rival, pujada que li va permetre estrenar el seu caseller des del dau pegant fort i fent-se avant.

A continuació solament va variar el roig en el marcador, però l’equilibri es va mantenir. Ian va fer el 15-5 des del dau en el segon val i després de molt d’insistir davant un Raúl molt guerrer. I en el 20-5, joc que va ser llarguíssim, els dos pilotaris van tindre val en diferents ocasions. L’últim parcial, el de la victòria de Ian i amb els dos contendents clarament fatigats, sí que estar més decantat.

Contra un especialista

Ian s’enfrontarà en quarts contra Iván, que és un altre dels grans especialistes del mà a mà. El duel tindrà lloc el dissabte dia 18 al trinquet de la Llosa de Ranes.