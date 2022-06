El carrer natural de pilota de Benimagrell, a Sant Joan d'Alacant, va acollir diumenge el segon assalt del I Desafiament Galotxa-Jocs a Ratlles. Si al mes d'abril, a Massalfassar, seleccions de les dos modalitats s'enfrontaren a galotxa -amb triomf per als galotxers-, en aquesta ocasió combinats integrats per jugador diferents s'amidaren a la modalitat de llargues.

Contràriament al que es podia esperar, la selecció de galotxa es va imposar al grup format per pilotaris acostumats als jocs a ratlles. El combinat galotxer, format per Diego CPV Onda, Alejandro CPV Montserrat, Mario CPV Tavernes Blanques i Castelló CPV Borbotó s'adaptà perfectament tant al carrer natural de Benimagrell com a la normativa de les llargues i guanyà el duel per 6-10 davant la selecció composta per Cardona CPV Benimagrell, Pablo CPV Sella, José Luis CPV Benidorm, Borja CPV Laguar i Iván CPV Parcent.

Després d'un inici prou igualat, la selecció de galotxa agafà el control al joc i al marcador. Amb la potència de Diego i Alejandro tant al traure -per dalt- com al rest i l'habilitat i la col·locació de Castelló i Mario a la punta, la partida va prendre molt prompte color visitant. Baix la direcció del veterà Vicent Castelló, els joves galotxers exhibiren la seua superior pegada i arribaren a gaudir de parcials de 2-6 i fins i tot 3-9.

Però el combinat de llargues tenia molt a dir encara. Cardona oferí un repertori des de la banca i Pablo mostrà la seua qualitat al rest per a respondre a les envestides rivals. Per la seua banda, José Luis, Borja i Vicent es multiplicaren per a defendre les ratlles i reduïr diferències al marcador. A la fi, la selecció de galotxa es va fer amb el triomf per 6-10 en una partida que va ser del grat del nombrós públic present.

Per a Vicent Cardona, del CPV Benimagrell, va ser "una experiència, bonica i gratificant. Ells han fet una partida molt bona, juguen una barbaritat i a braços no els podem guanyar, nosaltres hem de buscar més coses per a fer quinzes". Diego López, del CPV Onda, es va trobar "molt a gust amb els meus companys, ens hem compenetrat bé. Ha sigut un bon desafiament i s'ha de repetir més vegades".

El I Desafiament Galotxa-Jocs a Ratlles és un projecte impulsat pels ja exvicepresidents de les respectives àrees, Jesús Fontestad i Vicent Molines, amb l'objectiu d'apropar les dos modalitats i donar-les a conéixer en aquelles comarques del nostre territori on són menys habituals.

Santiago Roman, alcalde i regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, juntament amb els regidors José Luis Olcina i Marcos Piña; i Paco Terol, president del Club de Pilota Valenciana de Benimagrell, a més de la Bellea del Foc 2022 i dos de les seues Dames d'Honor, participaren en el lliurament de medalles d'aquest I Desafiament Galotxa-Jocs a Ratlles.