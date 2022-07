Arriben les semifinals en l'11 Campionat Autonòmic Individual de galotxa en totes les categories. Repassem quins són els emparellaments d'una eliminatòria que es disputa a partides d'anada i tornada. Les finals d'aquesta competició estan previstes per al 23 de juliol.

Carrer

En Primera carrer, les semifinals enfrontaran a Juanjo de Borbotó i Jesús de Quart de les Valls. Juanjo es va desfer de Sergi de Quart de les Valls, mentre que Jesús va deixar fora el seu company de club Àlex. En l'altra eliminatòria, Herrera de Beniparrell esperava rival, i aquest és Moro de Massalfassar, que va eliminar a Xato de Quart de les Valls.

En Segona, les semifinals seran entre Juan de Godelleta i Pascual de Xirivella, i Guillem de Meliana i Dani de Borbotó. Aquest emparellament ja es troba amb avantatge de Guillem, que es va imposar per 70-45 en la partida d'anada ja disputada. En Tercera, Aarón de Quart de les Valls i Álvaro de Godelleta s'amidaran per estar en la final, i el mateix faran en l'altra semifinal Félix de Vinalesa i Joan de Faura. En Juvenils, lluitaran per estar en la final Ángel de Quart de les Valls i Gerard d'Albuixec, per una part, i Pau de Marquesat i Jordi de Quart de les Valls, per l'altra.

En la competició Femenina, les semifinals faran que lluiten cara a cara Mireia de Beniparrell i Meritxell de Marquesat, i Yolanda d'Almenara i María de Massalfassar. En Curtes masculina, Dani de Nàquera i José Luis de Museros busquen estar en la lluita final, mentre que l'altra eliminatòria enfrontarà a Aitor de Petrés i Sergio de Marquesat. Ja en Veterans, Chenoll de Manises i Vicent d'Alzira lluitaran per anar a la final, com ho faran Pedro d'Onda i Manu de Massalfassar en la segona semifinal.

Trinquet

En la competició de trinquet, en Primera els duels de semifinals seran entre Jorge de Massalfassar, que va deixar fora a Xavi de Vinalesa, i Àlex de Xúquer Sueca, que derrotà a Joan de Vinalesa. En l'altra semifinal s'enfrontaran Ulises de Vinalesa i Carlos de Petrer, que ja es van veure cara a cara en l'eliminatòria prèvia, i que va classificar a Carlos com a guanyador i a Ulises en tindre millor tanteig de totes les eliminatòries.

En Segona, les semifinals enfrontaran a Vicent de Xúquer Sueca i Isaac de Torrent, i a Terio de l'Eliana i Juan Carlos de Pelayo. En Tercera A, les semifinals seran Ferran de la Pobla de Vallbona-Paco d'Alfara del Patriarca, i Miguel de Llíria-José Pablo de Llíria. En Tercera B s'enfrontaran Luis de la Pobla de Vallbona i David d'Onda, i Miguel Ángel de Manises i Andrés de Pelayo.