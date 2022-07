La temporada d’estiu és una època on la pilota professional viatja a través del territori amb trofeus en les localitats que més estimen l’esport autòcton. Dénia és una de les places on hi ha més tradició de vaqueta. Des que es competira al trinquet de Vista Alegre fins al trasllat al nou recinte que porta el nom de ‘El Rovellet’. Sense cap mena de dubte, si algú ha fet engrandir la llegenda en els temps contemporanis, eixe és Félix. El mitger enarbora la bandera deniera a cada partida que juga i quan es parla del ‘Trofeu de Dénia’, no podia faltar. Més si cap, en l’any de la seua retirada.

«Estic perfecte físicament, encara que les emocions són una mica estranyes», actualitza Félix. Més enllà de les partides del dia a dia, des que acabara la Lliga i amb l’Individual pel mig, el mitger només ha pogut competir en el duel inaugural del ‘Trofeu Diputació d’Alacant’. En un any tan especial, el ‘Trofeu de Dénia’ arriba en un moment únic per a assaborir-lo a consciència. «Cada trofeu és l’últim per a mi. Sap que ho gaudiràs, però també a acomiadar-te. No serà l’última partida a Dénia, però dins meua hi ha eixe sentiment diferent», comenta.

Per al club local, la celebració d’este trofeu no és poca cosa i això Félix ho sap millor que ningú. «La gestió ha anat de menys a més. Abans era la cita principal, però ara es disputen partides de competicions oficials més sovint. Tenim les millors instal•lacions de l’actualitat i cada vegada hi ha cartells més importants. Amb el temps anirà a més i espere que albergue grans finals. L’aposta de l’Ajuntament és enorme», detalla.

La figura de Félix ha fet que la pilota haja estat més present en els últims temps. El mitger està orgullós de lluir l’escut de la seua ciutat allà on juga i parla meravelles de l’actualitat i el passat. Des que s’inaugurara en el 2010, els aficionats de la Marina Alta són assidus al trinquet ‘El Rovellet’ que s’ubica en el poliesportiu municipal, però Félix recorda amb una nostàlgia encisadora l’antic recinte de Vista Alegre. «És on jo m’he criat. Vivia a 200 metres i passava cada dia allí. Una de les muralles és la paret del Castell de Dénia. És un mur de pedres que no es podia lluir per temes de patrimoni cultural. La vista és especial. Alçaves la mirada i veies el castell i els pins que l’envolten. Jugar era una loteria i el que el coneixia evitava eixa part de l’escala», rememora.

El trinquet de Vista Alegre encara està en peu i acollis diferents actes, alguns relacionats amb la pilota. Tenint en compte que Félix es retirarà al final d’esta temporada, el denier espera tornar a actuar baix l’ombra de la construcció aràbiga i gòtica. «Es pot jugar sense problemes. Els aficionats ho agrairien perquè és on va créixer la pilota a Dénia. És on competia el Rovell (pare de ‘El Rovellet’) i altres mites», declara. Un recinte que és el més antic de la Comunitat Valenciana, 1874.

Tot i que seria un somni bonic per a Félix, el Trofeu de Dénia que arranca el pròxim divendres també il•lusiona al mitger. «Ja li he dit a Francés que cal guanyar-lo. És l’últim trofeu en el meu poble i m’encantaria. Estic preparat i motivat», confessa el denier. No serà fàcil perquè davant tindrà «el millor de tots. Haurem de suar sang», comenta en referència a Puchol II que actuarà amb Hilari. Per si cal més motivació, la partida prèvia comptarà amb Félix II, el fill de l’emblema de Dénia.