El Corte Inglés de l'avinguda de França de València va acollir el passat dimecres la presentació de les finals del Campionat Autonòmic de galotxa en carrer Trofeu El Corte Inglés 2022 que es disputen este cap de setmana a Faura amb totes les categories.

"Per a nosaltres és molt emocionant estar ací amb tots els equips i celebrar esta festa de la pilota en este cas a Faura", va dir Pau Pérez, d'El Corte Inglés, durant la presentació a la qual van assistir també el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, i Consol Duran, primera tinent d'alcalde de Faura, localitat que acollirà les finals. "Vull agrair la feina que ha fet durant tots aquests anys Jesús Fontestad com a vicepresident de galotxa de la Federació", va recalcar Sanjuán durant la seua al·locució, en la qual va animar als equips a donar-ho tot en les finals. En la mateixa línia es va expressar Duran, per part de l'Ajuntament de Faura, destacant la importància d'estes finals per a la localitat de les Valls.

Les finals es repartiran entre dissabte i diumenge. En Primera, Quart A i Montserrat A seran els que batallaran per aconseguir el campionat en la partida estrella del dissabte a les 19:00h amb la retransmissió en directe per À Punt.

La final de Segona serà entre Xirivella A i Meliana A el diumenge a les 17:30h, mentre que en Tercera Montserrat B i Godelleta es veuran les cares pel títol el dissabte a primera hora, a les 9:00h. En Quarta, els finalistes seran Faura E i Quart D i jugaran el diumenge a les 19:00h, mentre que en Curtes A Marquesat D i Petrés A jugaran la final a les 9:00h del diumenge, com ho faran Beniparrell B i Campanar en Curtes B el mateix dia a les 10:30h. En Femení, la final serà entre Borbotó i Massalfassar E el dissabte a les 10:30h, mentre que en Juvenils el títol acabarà en mans de Montserrat o Massamagrell en un duel que es decidirà a partir de les 17:00h del dissabte.

Reconeixement als finalistes de 1992

La Federació ha preparat per a les finals un acte de reconeixement als jugadors del Club Pilota Faura Álvaro Navarro Serra (Alvaro de Faura), Joaquin Margaix Tamarit (Ximo de Massalfassar), Ramon Devis Torres (Maña de Massalfassar), Jesús Berbis Segarra (Berbis de Benavites), pel 30 aniversari de la seua victòria en la final del Campionat Autonòmic de Galotxa, Trofeu El Corte Inglés, disputada en 1992. L'homenatge es realitzarà el dissabte, abans de la final de Primera.

HORARIS FINALS EL CORTE INGLÉS 2022:

Dissabte 16 de juliol:

9:00h. TERCERA:

Lanzadera Montserrat B / Caixa Popular Godelleta

10:30h. FEMENINA:

Estudi Martí Borbotó / CPV Massalfassar E

17:00h. JUVENILS:

Lanzadera Montserrat / CPV Massamagrell

19:00h. PRIMERA:

Kiwa Quart A / Lanzadera Montserrat A

Diumenge 17 de juliol:

9:00h. CURTES A:

Ovocity Marquesat D / CPV Petrés A

10:30h. CURTES B:

Ajuntament Beniparrell B / Socarrades Campanar

17:30h. SEGONA:

Falles Lis Xirivella A / Autos Meliana A

19:00h. QUARTA:

Beniauto Faura E / Carnisseria Amalia Quart D