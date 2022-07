Les modalitats d’escala i corda i de raspall acaparen la gran majoria del calendari en la pilota professional, però quan arriba l’estiu, el frontó recupera el protagonisme. Les tres parets tornen enguany amb una nova edició del ‘Trofeu de Frontó EnerHi’. Serà la dissetena vegada que es realitza este torneig estival amb la principal novetat del canvi de patrocini en la nomenclatura, tal com es va anunciar ahir en la presentació viscuda al trinquet de Pelayo.

La ‘Diputació de València’ era, fins a enguany, l’espònsor principal del trofeu que recorre els frontons valencians. Això no obstant, l’última renovació del conveni entre la institució provincial i la Fundació per la Pilota, entitat gestora del món professional, va suposar un canvi en el patrocini. Des del passat mes de juny, la Diputació està amb la seua marca en la part frontal dels nous equipaments dels jugadors, en lloc de donar nom als diferents trofeus organitzats per la Federació i la Fundació, deixant este espai obert a altres col·laboracions tant públiques com privades. Un guant que ha arreplegat l’empresa d’energies renovables, EnerHi, habitual en les muralles dels trinquets.

Respecte al format del ‘XXVII Trofeu de Frontó EnerHi’, es repeteix el format dels anys anteriors. Cinc parelles en una fase regular que decidirà als dos finalistes que disputaran el títol, el dia 4 de setembre al Frontó José Ventura Salvador d’Almussafes, i que arrancarà el pròxim dissabte a Quart de Poblet.

Enguany, hi ha dues novetats en comparació amb la temporada passada. Giner s’estrena en la modalitat i formarà equip amb Genovés II. Un torneig que segurament serà l’últim del genovesí, ja que la seua retirada està anunciada per al final de l’estiu. «Un any més estem ací, però serà l’últim. En el frontó sempre m’he trobat a gust i este campionat és important i atractiu», va declarar la llegenda.

L’altra novetat és Guillermo que jugarà amb el rei del frontó i vigent campió, De la Vega. «Enguany torna a ser la final en el meu poble i vull arribar, encara que no tinc clar que siga el màxim favorit. És una modalitat on el joc és elèctric», va dir el rei del frontó els darrers quatre anys. Per la seua part, l’altre campió, Adrián de Quart competirà amb el finalista de 2021, José Salvador. Així mateix, el que fora company de Salvador, Álex de Paterna s’ajunta amb Pere Roc II, mentre que Puchol II i Bueno repeteixen equip.

CONVENI

La Fundació per la Pilota i l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona van renovar ahir el seu conveni de col·laboració un any més. El consistori poblà continua amb el compromís amb l’esport autòcton amb la participació amb un equip en la Lliga, un altre en la Copa i la celebració d’una nova edició del Trofeu d’Estiu de la Pobla de Vallbona. A més, es suma una partida benèfica, ser seu en el Trofeu de Frontó i una competició local paral·lela per a les joves promeses.