Este cap de setmana el carrer de l’Església de Bicorp, a la Canal de Navarrés, acull les finals masculines del Campionat Autonòmic de raspall Trofeu Diputació de València i Gran Premi Aproop! telecom 2022. Les finals s’han presentat este dimecres a Bicorp amb la presència de l’alcaldessa de la localitat, Josefina García, la regidora d’Esports, Nuria Mengual, el president del club de raspall de Bicorp, Vicente Juan Molla, i el president de la Federació, José Daniel Sanjuán.

La regidora d’Esports, Nuria Mengual, va destacar la vinculació de Bicorp amb la pilota i en especial amb el raspall: “A Bicorp portem el raspall en el nostre ADN. Fa deu anys classificàrem a cinc equips per a cinc finals i vam guanyar les cinc. Enguany ens agradaria tornar a aconseguir el doblet, en aquest cas, de xics i xiques en Primera. Volem agrair a tot els veïns el suport que ens estan donat aquests dies de finals”.

Pel que fa als protagonistes de la final de Primera, Mario Gandia, de Bicorp, va assumir que són els favorits, però que tot està obert en una final: “En principi som favorits pel campionat que hem fet, perquè juguem a casa, perquè tindrem al nostre públic, però a una partida pot passar qualsevol cosa i no ens podem fiar. Xeraco és un equip molt fort i la final s’ha de jugar”. Per contra, Punxa, del CPV Xeraco, va dir que la intenció és plantar cara i anar a pel títol tot i que Bicorp ho posarà molt difícil: “Bicorp és favorit. Nosaltres hem anat al carrer a entrenar per preparar una estratègia per a la final. Estem acostumats a jugar en trinquet, però anem a intentar-ho perquè també som un equip amb molta experiència i qualsevol cosa pot passar”.

La competició comptarà amb Alzira com el club amb major representació a les finals, amb tres equips -Segona, Quarta A i Quarta C-, mentre que Ontinyent també compta amb dos conjunts classificats per a la gran cita. A més de Xeraco, Moixent, el CPV Castelloner, Sumacàrcer i Tamborí de València completen la llista d'escollits.

PRIMERA

Bicorp i Xeraco seran els protagonistes de la final de la màxima categoria. Els de la Canal de Navarrés tornen a jugar la final, com van fer l'any passat, però esta vegada a casa, al seu carrer on han jugat tot el campionat. Amb una fase regular quasi perfecta i unes semifinals on s'han desfet del Genovés sense objeccions (10-40 i 40-15), els bicorpins somien amb tornar a guanyar un títol que es resisteix des de 2017, quan van conquistar el campionat a la final jugada a Polinyà de Xúquer.

Xeraco també estigué en aquella final de fa cinc anys i tornarà a estar a la final d'enguany, gràcies a la també doble victòria a semifinals contra Alzira (30-40 i 40-15). De fet, Bicorp i Xeraco van coincidir durant quatre anys consecutius, del 2014 al 2017, a la final de l'Autonòmic. Al 2014, a Sumacàrcer, s'imposaren els de la Canal. Un any després, a Gavarda, els de la Safor tornaren la moneda i es proclamaren campions. Al 2016 i 2017, tant al Genovés com a Polinyà, Bicorp acabà fent-se amb el triomf. Xeraco va disputar també les finals de 2018 (a Gavarda) i 2019 (a Beniparrell), amb un subcampionat i un campionat respectivament.

El que és indiscutible és que els dos són uns clàssics de la competició i els clubs amb més títols de l'Autonòmic, 17 en el cas dels xeraquers i 7 en el cas dels bicorpins, i que el matí del 24 de juliol un dels dos augmentarà el seu ja envejable palmarés.

SEGONA

Decathlon Alzira B i Les Alcusses Moixent A són els candidats a conquistar el títol de la categoria de plata. Els alzirenys s'imposaren a semifinals a Quatretonda, amb un 15-40 a l'anada i un 40-35 a la tornada. Els de la Costera, amb el factor canxa en contra, van deixar fora a Lanzadera Montserrat amb un 40-5 als Xocats i un 20-40 al carrer montserrater.

TERCERA

Ontinyent A i Castelloner B aspiren al títol de Tercera. Ontinyent va resoldre la seua eliminatòria contra Ajuntament de Beniparrell H amb un 25-40 a l'Horta Sud i un 40-5 a la Vall d'Albaida. El duel entre Castelloner B i el CPV Vicent Signes Real de Gandia A va estar d'allò més emocionant. Els de la Safor guanyaren al trinquet de Castelló per 25-40. Els de la Ribera Alta aconseguiren igualar a la tornada i, a la pròrroga al millor de tres jocs, s'imposaren 2 a 1 per a signar un resultat final de 30-50 i obtindre el bitllet per a la final.

QUARTA

Els finalistes de Quarta A seran Ontinyent B, botxí de Fusion Ribera Alzira C, i Turismo Rural Bicorp C, que va eliminar a Oliva. A Quarta B, Intersemillas Tamborí València B i Cepsa Alzira D seran els finalistes, després de superar a Xeraco D i Ajuntament de Beniparrell I respectivament. Per últim, a Quarta C, Faense Alzira F i Sumacàrcer lluitaran pel campionat. Pel camí es quedaren altres dos equips alzirenys, Up! School English Alzira G i Pizzeria Martinelli Alzira E.

FINALS 23 I 24 DE JULIOL

PRIMERA

Diumenge, 11:00 hores:

BICOROLIVA BICORP A - CLUB PILOTA XERACO A

SEGONA

Diumenge, 17:00 hores:

LES ALCUSSES MOIXENT A - DECATHLON ALZIRA B

TERCERA

Dissabte, 18:30 hores:

CPV CASTELLONER B - CPV ONTINYENT A

QUARTA A

Dissabte, 17:30 hores:

TURISMO RURAL BICORP C - ONTINYENT B

QUARTA B

Dissabte, 11:00 hores:

INTERSEMILLAS TAMBORÍ VALÈNCIA B - CEPSA ALZIRA D

QUARTA C

Dissabte, 10:00 hores:

CPV SUMACÀRCER - FAENSE ALZIRA F

