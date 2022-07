El dimarts passat es va presentar una nova edició del Campionat Interpobles de Galotxa, gran premi Edicom, i ja són 36 els anys que porta en marxa. Amb la presència de quasi tots els clubs participants, tot i les complicades dates en les quals ens trobem, fa calor, hi ha partides de festes… es va viure el primer acte del torneig. El mateix començarà a principis de setembre, jugant-se les finals a mitjans de desembre en el carrer de Godelleta i el trinquet de Vilamarxant.

El president de la FPV, José Daniel Sanjuán, es va acomiadar en esta presentació com a president, ja que no es presenta a les eleccions, i no estarà per a les finals de l'edició d'enguany. "De vegades fan falta persones desinteressades que estiguen amb la pilota valenciana perquè creuen en el nostre esport, i Vicent Vilata, al capdavant d'Edicom és una d'eixes persones", va dir el president de la FPV. Sanjuán va posar en valor la competició i sobretot els més d’un centenar d’equips que lluitaran enguany pel títol de campió de cadascuna de les tretze categories que conviuen en el panorama de la competició.

Per la seua banda, l'alcalde de Vilamarxant, Xavier Jorge, va manifestar que la població que ell presideix té una gran tradició per la pilota, que compta amb una escola de pilota emergent, però que li agradaria que es practicaren altres modalitats, i aquestes finals, són una bona ocasió per portar la galotxa al trinquet, i que en un temps hi hagen novament equips participant en l'Edicom.

L'alcalde de Godelleta, Rafa Fora, va agrair a la Federació per comptar sempre amb el municipi i les seues instal·lacions. "Volem recuperar la pilota a la comarca de la Foia de Bunyol-Xiva. El nostre club ha passat per mals moments però ara comencem a remuntar i volem ajudar a eixa recuperació a la resta de pobles veïns".

Com a colofó, Vicente Vilata, CEO d'Edicom va mostrar el seu agraïment a la Federació i als representants dels ajuntaments “per acompanyar-nos en un dia com el de la presentació. Reiterem el nostre compromís amb la pilota valenciana, ja que per a nosaltres és important patrocinar per a ajudar-nos a ser coneguts en la Comunitat Valenciana. Som la primera empresa tecnològica de la Comunitat Valenciana, dins el nostre sector, de les primeres del món, però ací no coneixen el nostre treball, i a través de la pilota valenciana hem aconseguit que el nom d'Edicom es familiaritze entre la gent de la pilota i els joves".