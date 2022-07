El trinquet de Massamagrell va viure la gran festa que celebra cada estiu. Ja són trenta-dues edicions d’un dels clàssics d’esta època, el ‘Trofeu Tio Pena - Festes Fundacionals de Massamagrell’, i ara compta amb uns nous campions. José Salvador i Tomàs II van prendre possessió del títol després de superar a Marc i Javi per 60-45. Una partida on els vencedors van saber aprofitar l’avantatge aconseguit d’inici per a controlar les ofensives blaves en els últims jocs del duel.

I és que tota la pilota que no els deia a Marc i Javi, va canviar quan pitjor ho tenien. Els blaus perdien per 45-25 i van sumar dos tantejos consecutius per a retallar distàncies. Marc trobava la galeria i quan no, encarava a les caretes per a fer mal als rivals buscant els seus peus. Per la seua part, la majoria de canonades de Javi eren escopides per la galeria en tirar-les altes, però el de Massalfassar va abaixar la direcció dels colps per a trobar el lloc indicat i tancar quinzes.

Tot açò va quedar en res perquè José Salvador no ho anava a permetre. La defensa numantina del de Quart de les Valls va ser una de les claus per a aguantar el resultat. Sobretot en el tanteig definitiu. Marc i Javi disposaven d’un ‘val i 15’ des del rest, però els nervis i ganes de tancar el joc els va jugar una mala passada. Tot i que els blaus disposaren de dues oportunitats més amb ‘val’, Tomàs II s’encarregava de tombar-los.

Pel que respecta a Salvador, el rest tractava d’enviar pilotades bombejades al pou per a evitar que el de Montserrat encarara amb facilitat. A més, el quarter sabia aprofitar els rebots per a disparar més enllà dels murs de manera còmoda.

Tot s’havia decidit al començament quan amb 20 iguals, els rojos van ser més segurs que els blaus, els quals acumulaven errades no forçades, mentre que Tomàs II soltava canonades amb més percentatge per dalt de la corda. Abans d’esta partida, Adrián II i Javier Campos van véncer en el Trofeu Joves després de guanyar per 60-50 a Alejandro i Guillem Palau.