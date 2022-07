El Trofeu EnerHi de frontó es traslladarà hui fins a la localitat d’Alfarp per a oferir la segona partida de la fase regular que enfrontarà a Puchol II i Bueno contra Pere Roc II i Alejandro. El número u indiscutible de la modalitat d’escala i corda entra en escena en el campionat del qual ha sigut el gran dominador fins a la irrupció de De la Vega. Puchol II acumula cinc edicions guanyades, per les quatre del pilotari d’Almussafes, que ostenta la corona de rei del frontó valencià des de la campanya 2018. Des d’aleshores, ningú ha estat capaç de superar-lo en les tres parets.

Tenint a Bueno com a company, que és un gran especialista amb la pilota de tec, esta parella sona a favorita, almenys per noms. En els cartells, Puchol II està anunciat com a saguer i el de Meliana com a davanter, encara que en altres edicions, en les quals també han format equip, Bueno ha jugat darrere i Puchol II en els quadres alegres. Hui es sabrà a qui li toca remar i qui tindrà la responsabilitat d’acabar els tants.

Excel·lent estrena

Per a Pere Roc II i Alejandro, la de hui serà la segona aparició, ja que va ser protagonistes de la partida inaugural, en la qual van superar José Salvador i Adrián de Quart per 41-25. El debut d’esta parella va ser excel·lent. La compenetració va ser màxima i el rendiment de cada línia superior. A l’esquerrà de Benidorm l’eixia la pilota de la mà com un tir i el davanter de Paterna va sobreeixir en la definició.