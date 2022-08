El Club de Pilota de Dénia celebra enguany el seu trenta aniversari. I quan acabe l’any, la figura local, Félix, tancarà la seua exitosa trajectòria com a pilotari professional: dos raons de pes perquè la tradicional partida commemorativa de les festes de Sant Roc fora en esta ocasió especial. I ho serà, perquè enfrontarà a dos mitgers, cas del mateix Félix i de Pere, contra dos escaleters, que seran Pere Roc II i Giner. El duel tindrà lloc el pròxim divendres dia 12 en el trinquet El Rovellet. Serà a les 19.30 hores i sense feridors. I per fer més dolça la jornada per als participants i generar més expectació entre el públic, els vencedors s’emportaran un premi a la corda.

Petició

La singularitat de la partida va sorgir per petició de Félix, segons explicava el pilotari en la presentació que va tindre lloc ahir en la seu de Baleària a Dénia. «Vaig parlar amb el club que volia que la meua última partida de Sant Roc fora especial i estic molt agraït perquè han fet una jornada molt atractiva juntament amb la Fundació per la Pilota», comentava.

En principi, Félix mantindrà la seua posició més a prop de la corda i per tant tindrà la responsabilitat d’acabar els quinzes.«Hem d’acabar de definir-ho en els entrenaments, però creiem que serà així». Pere, per tant, haurà de fer les funcions de rest, encara que no descarta canviar de posició si l’ocasió ho requereix. «Personalment no voldria canviar, perquè això et descol·loca un poc quan estàs jugant i a més significaria que no ens estan eixint bé les coses, però és una opció que tenim contemplada com a solució a un problema», apuntava el de Pedreguer.

En la formació contrària, Giner serà qui variarà la seua ubicació. «Pere Roc II i jo ho hem parlat i és la idea que hi tenim, però no ens tanquem a canviar segons vaja la situació. Tinc ganes que arribe el moment i una miqueta de morbo de provar en un lloc que no és el meu i de jugar una partida així contra Félix, a qui he vist en desafiaments d’este tipus», apuntava el rest de Murla.