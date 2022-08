En la pilota professional, l’estiu és època de trofeus curts i, sobretot, de partides de festes, que arriben al seu punt àlgid a l’agost. És temps perquè les figures compaginen la seua presència en el trinquet amb els carrers, ja que moltes localitats mantenen la tradició d’incorporar l’esport propi dels valencians com a part important del seu programa festiu. Dos exemples són les partides programades hui a Massalfassar i El Real de Gandia, que tenen fixat el seu inici a les 18.30 hores.

En el municipi de l’Horta Nord, que disposa de trinquet, es jugarà al carrer Salvador Barres en la disciplina de galotxa. El cartell pràcticament està copat per jugadors locals: dos professionals, com Javi i Álvaro Gimeno, així com dos joves amb moltes maneres, cas de Luis i Rafa.

Darrere estaran dos grans campions: un serà Soro III i l’altre Genovés II, que sempre és dels més demandats pels ajuntaments, clubs de pilota i comissions de festes, i enguany encara més amb motiu de la seua recent retirada com a professional, fixada per al dia 31 del present mes d’agost. Posteriorment, el fill del més gran encara tindrà un bon nombre de partides per disputar, però seran homenatges i ja com a pilotari retirat.

Al Real de Gandia, sent la Safor comarca pròpia del raspall, es jugarà a esta disciplina. Serà al carrer Pasqual Reinalt i amb el cartell on s’anuncia a Vicent i Murcianet contra Montaner i Lorja. Durant la setmana en curs també hi haurà partides de festes a Chera i Gata de Gorgos, en este cas demà i en les modalitats de frontó i escala i corda. En el municipi de la Marina, per cert, li toca un altre reconeixement a Genovés II per la seua trajectòria esportiva. Ja en diumenge, a Suera es jugarà a les tres parets.

Disponibilitat

Segons expliquen des de la secretaria tècnica de la Fundació per la Pilota, quadrar estes partides amb els tornejos d’estiu i fins i tot competicions oficials com els trofeus de les diputacions d’Alacant i Castelló, o el de frontó EnerHI, és tasca complicada.

Puchol II i Tonet IV, números un de l’actualitat i per tant els més desitjats, no poden anar a totes les partides. Cal compaginar amb el calendari de competicions i fins i tot amb les vacances, que són un dret dels treballadors del qual gaudeixen els pilotaris amb fitxa.