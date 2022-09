La primera jornada del Campionat Interpobles de galotxa en carrer Gran Premi Edicom no va oferir grans sorpreses. Tant el campió com el finalista dels últims anys, Montserrat i Marquesat, dominaren en els seus compromisos. Aquest dilluns, Albuixech s'estrenà a casa també amb victòria.

1ª jornada

El vigent campió encetà el camí per a revalidar novament el títol amb un còmode triomf a casa. Lanzadera Montserrat, tot i l'absència de Carlos Salmerón, s'imposà amb autoritat a l'Electrofassar Massalfassar per 70-30. L'equip de l'Horta Nord, en fase de construcció, no va poder posar en dificultats als montserraters.

Per la seua banda, Ovocity Marquesat va presentar les seues credencials a Faura. Els d'Alfarp no tingueren pietat de Lairabas Invers i s'adjudicaren els 3 punts després d'un clar 5-70. Quant a la partida que tancava la jornada, Albuixech va fer-se amb la victòria davant la visita del Profisco 2000 Borbotó A, per 70-40.

Pròxima jornada

El següent cap de setmana es presenta amb el clàssic, el duel entre veïns de la Vall dels Alcalans. El carrer d'Alfarp acollirà l'enfrontament entre Ovocity Marquesat i Lanzadera Montserrat, la partida més atractiva de la segona jornada.

A més, Massalfassar i Albuixech protagonitzaran altre duel de proximitat geogràfica al carrer massalfassí, divendres a partir de les 18:30 hores. Borbotó i Faura completaran la jornada en busca dels seus primers punts.

RESULTATS JORNADA 1

Lanzadera Montserrat 70 - Electrofassar Massalfassar 30

Lairabas Invers Faura 5 - Ovocity Marquesat 70

Albuixech 70 - Profisco 2000 Borbotó 40

CLASSIFICACIÓ

1º Ovocity Marquesat 3 pts

1º Lanzadera Montserrat 3 pts

1º Albuixech 3 pts

4º Borbotó 0 pts

4º Electrofassar Massalfassar 0 pts

4º Lairabas Invers Faura 0 pts.