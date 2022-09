Ara sí. Genovés II es va acomiadar de manera definitiva vestint de blanc en el lloc que l’ha vist créixer. El trinquet del Genovés a rebentar per a veure per última vegada al seu veí competint contra professionals. Després de l’homenatge que va rebre el dissabte passat a Pelayo, José Cabanes va completar ahir el cercle en rebre l’estima del seu poble. Els aplaudiments i l’emoció van florir en cada aficionat per a agrair la figura del representant més carismàtic de la vaqueta en el segle XXI.

Ben acompanyat de companys i jugadors històrics, Genovés II va creuar un corredor humà encapçalat pels membres del club de pilota local. Una vegada va rebre els detalls per part del club i l’Ajuntament, Genovés II no va poder parlar. Emocionat, el rest només va dir que «ha sigut un orgull dur el nom del meu poble a tot arreu i espere haver estat a l’altura». L’homenatge va continuar amb una partida on Genovés II, Javi i Carlos van superar a Pere Roc II, Santi i Héctor per 60-55, en un trinquet que va haver de tancar les portes amb tot venut.

Copa

La festa al Genovés es va completar amb la victòria de l’equip representatiu local a la VIII Copa Caixa Popular de raspall. Badenes i Tonet IV van completar una gran prèvia a l’homenatge en véncer a Moltó i Raúl, formació de Barxeta, per 25 a 5.

Una partida que, tot i el resultat final, va ser un autèntic espectacle per part dels quatre pilotaris. Tonet IV és el factor diferencial i va entrar en mode bèstia per a aturar les envestides contrincants i passar a l’atac a la mínima oportunitat. I és que el duel de mitgers va ser una delícia per als aficionats, ja que Raúl també va tindre una actuació digna de la Copa. Pel que respecta als rests, la treta d’ambdós era ben aprofitada pels seus companys, però cal destacar la bona conjunció de Badenes amb Tonet IV per a liderar el ritme de joc. Amb estos dos punts, El Genovés queda al capdavant del tauler amb quatre unitats.