Només queda una plaça per a la segona fase de la VIII Copa Caixa Popular de raspall. L’equip de Castelló, amb Vicent i Murcianet, van obtenir l’últim bitllet del grup B, tot i caure ahir. La formació de Barxeta, amb Moltó i Raúl, van véncer per 25-15 al trinquet de Castelló, encara que no va ser suficient. Els de la Costera necessitaven que Vicent i Murcianet no arribaren als 15 tantejos. Amb eixa unitat, els de la Ribera Alta queden tercers.

Tot va poder canviar quan amb 15-5, Moltó i Raúl no van poder rematar el ‘val i net’ que van disposar. No va ser així, i a la llarga, Vicent i Murcianet van complir amb l’objectiu. El quadre de la segona fase es completarà hui a Xeraco (18.30 hores). El conjunt d’Ontinyent, amb Iván i Néstor, necessita guanyar al de Xeraco, amb Marrahí i Canari, i que estos últims no superen els cinc tantejos. A més, els xeraquers es juguen ser el millor primer.