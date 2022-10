Només quedaven dues places per a completar la segona fase de la XV Copa Caixa Popular d’escala i corda. Ahir es va resoldre el misteri en favor dels equips representatius de La Pobla de Vallbona, amb Puchol II i Conillet, i de Dénia, amb Francés i Félix. No hi havia altra solució més clara que guanyar i ambdues formacions no van voler postergar l’adquisició del bitllet que els assegura estar en la següent ronda i continuar en la batalla pel títol.

El trinquet de Vila-real va ser l’escenari on Puchol II i Conillet van eliminar (60-40) a José Salvador i Javi. La parella representativa de Vila-real necessitava que els seus contrincants no superaren els 30 tantejos. No va ser així perquè Puchol II i Conillet es complementen millor a cada partida que passa. Ahir va ser un gran dia per ambdós, ja que demostraren que la derrota en l’estrena és una anècdota i que aspiren a tot. Per la seua part, José Salvador i Javi bregaren de valent i aconseguiren igualar a 30 després d’anar per baix. Això no obstant, els vila-realencs no van aprofitar un ‘val i 15’ a favor i la ratxa es va trencar. Ara, els poblans queden primers del grup A amb cinc punts.

Respecte al grup B, Francés i Félix només havien de puntuar per garantir el lloc en la segona ronda. No només va ser així, sinó que van superar a Murla, amb Giner i Jesús, per 60-55 al trinquet de Dénia.

La victòria de Francés i Félix descarta definitivament a De la Vega i Tomás II.