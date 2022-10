No és una sorpresa quan es parla que Tonet IV és l’autèntic dominador de la seua modalitat. És molt estrany que el número u en la raspada tinga una actuació decebedora quan competeix i en la VIII Copa Caixa Popular de raspall no està sent diferent. I és que quan el mitger està acompanyat d’un rest que l’acompanya per darrere amb la seguretat que guarda Badenes, tot és més fàcil. La parella representativa del Genovés va sumar ahir la segona victòria en la segona fase de la Copa contra la formació de Castelló, amb Vicent i Murcianet. El 25 per 5 suposa dos triomfs en dues partides, és a dir, invictes, a diferència de la ronda anterior, es podria dir que Badenes i Tonet IV han ficat la quinta marxa en la cerca de les semifinals.

Encara que hi ha vegades que no és així, el marcador d’ahir parla per si a soles. Tonet IV és un martiri per a qualsevol rival. És capaç d’aturar les canonades contràries i encarar l’anotació a la mínima oportunitat. Això provoca desesperació en els contrincants, més si cap quan Badenes compleix a la perfecció en la seua tasca. El rest també està descobrint-se com un gran defensor en esta Copa i també sap soltar el braç, bé per a descarregar o per a convertir els jocs. Per la seua part, Vicent i Murcianet van poder sumar després de perdre el dau inicial, gràcies a la potent treta del rest, que ho va intentar de totes les maneres, i d’un Murcianet rematador que va perdre la batalla pel mig. Hui continua la competició a Castelló de Rugat (18.30 hores) amb Marrahí i Canari contra Montaner i Lorja. També a Guadassuar (18.30 hores), amb Pere Roc II i Pere davant Giner i Jesús, en este cas, en la XV Copa Caixa Popular d’escala i corda.