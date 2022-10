La Copa Caixa Popular en la modalitat de raspall ha arribat a l’equador de la segona fase i és a partir d’ara quan els punts comencen a ser determinants. Tant és així que ahir es va jugar una partida que podia deixar pràcticament sense opcions a l’equip de Xeraco, esta vegada amb Marrahí i Raúl per la baixa de Canari. A més, enfront estaven Ian i Brisca, líders i invictes en el Grup A. Però els representants de la Llosa de Ranes van estar molt per davall de les seues possibilitats i els de la Safor es van imposar per 25-0.

Amb este desenllaç, Marrahí i Canari pugen a la segona posició i amb les opcions intactes. Les de Ian i Brisca continuen sent fins i tot millors gràcies a les victòries aconseguides anteriorment. Així i tot, poden quedar-se sense plaça per a les semifinals si tornen a entropessar.

La partida no va tindre molta història i es va resoldre en mitja hora, la qual cosa demostra la superioritat dels vencedors. Marrahí es va mostrar molt fort i Raúl encertat i participatiu. Enfront, Ian va estar fluix i Brisca pràcticament inèdit.

Escala i corda

En la competició germana d’escala i corda també hi hagué partida ahir. Va ser al trinquet de Pedreguer on la formació de Dénia de Francés i Félix va superar la de Murla amb Giner i Jesús per 60-45. Els vencedors van debutar en la ronda i els derrotats ja acumulen dos derrotes i no es poden permetre una altra.

La partida va ser bona. Molt equilibrada i amb diferències mínimes, quasi sempre favorables a Francés i Félix, fins que el marcador va reflectir 35-30. Aleshores hi hagué una parada, curta, perquè Giner es tractara d’una molèstia al peu. I en tornar del vestuari, 35 per 40 favorable per al de Murla.

I ja no van sumar més els derrotats, encara que mèrits en van fer. La resta de jocs van estar renyits i es presenciaren intercanvis que van generar ovacions entre el públic, però únicament anotaren Francés i Félix.