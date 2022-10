La VIII Copa Caixa Popular de raspall va tancar ahir el quadre de les semifinals al trinquet ‘El Rovellet’ de Dénia. L’equip representatiu de La Llosa de Ranes, amb Ian i Brisca, completen les eliminatòries amb les formacions de Xeraco, amb Marrahí i Canari, del Genovés, amb Badenes i Tonet IV, i d’Oliva, amb Salelles II i Seve. Això és possible gràcies al triomf aconseguit davant el combinat de Castelló de Rugat, amb Montaner i Lorja, per 25-20. Els de la Costera només necessitaven tancar dos jocs per a certificar la seua presència en la ronda que determinarà als contendents pel títol.

Va ser ràpid. Els dos tantejos inicials van caure en favor de Ian i Brisca, tot i la brega mostrada per Montaner i Lorja. Partint des del rest, els llosers van veure com els castellonencs es defensaven amb tot, però sempre deixaven una porta oberta perquè els rojos pegaren per davant amb comoditat, i ací Brisca no falla. Val i net. A continuació, la història es repetia i els de la Vall d’Albaida continuaven amb una defensa titànica que li va possibilitar poder tancar el joc en favor seu. Això no obstant, els dos equips pegaven fort i la truita es va capgirar. A la tercera oportunitat amb ‘val’, Ian i Brisca van sentenciar la classificació. Ja sense res en joc per als castellonencs, estos van tocar premi amb quatre jocs seguits (10-20). Montaner soltava el braç i Lorja rematava amb contundència, però l’aparició de Brisca va revitalitzar el seu equip. L’últim tanteig va poder caure per a qualsevol costat, perquè si una cosa va tindre la partida, va ser la igualtat. Lorja contrarestava les ofensives roges, però finalment Brisca va resoldre de nou. Amb este resultat, l’equip de La Llosa de Ranes finalitza la segona ronda al capdavant del grup A amb sis unitats. Això significa que jugarà la semifinal contra el segon posicionat al grup B, que ara com ara, és la formació d’Oliva. Tot es decidirà demà al trinquet oliver, on Salelles II i Seve s’enfronten amb Badenes i Tonet IV, primers.