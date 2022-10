Fa uns anys que entre els actes programats per la Universitat de València en la benvinguda al nou curs lectiu està la configuració de partides de pilota que generalment es disputen als trinquets de Pelayo i Ontinyent. Enguany, l’activitat es concentrarà en la ‘catedral’ durant dos jornades, la primera de les quals tindrà lloc esta vesprada.

El trinquet Pelayo va recuperar fa poc la sessió dels dijous per a dedicar-li-la al joves valors que aspiren a la condició de figures i que per tant necessiten partides per a continuar amb la seua progressió. I així serà esta vesprada, amb Adrián II i Javi C enfrontant-se a Julio Palau i Efrén després d’una prèvia de promoció.

El dissabte es completarà la segona part de la benvinguda, ara amb un cartell de més entitat: De la Vega i Nacho contra José Salvador, Javi i Carlos. En les dos sessions, l’alumnat i el personal de la Universitat de València podrà accedir gratis al trinquet Pelayo mostrant la corresponent identificació.