La 33 Lliga de Perxa Trofeu Diputació d'Alacant celebra el diumenge la festa de la disputa de les finals de les tres categories. La plaça Major de Sella acollirà els tres duels que decidiran els noms dels campions de 2022. Orba, que tindrà doble representació, Mutxamel, Sella, Sant Vicent i Relleu són els candidats a alçar els títols.

Primera

Mutxamel i Orba jugaran a partir de les 11:30 hores una final inèdita, ja que és la primera vegada que els dos disputaran la partida pel títol. Els mutxamelers deixaren fora al vigent campió i amfitrió de les finals, Sella, després d'una eliminatòria molt disputada.

Per la seua banda, Orba, que havia acabat quart la fase regular, es classificà després de superar al campió de grup, Benimagrell, amb sengles ajustats triomfs tant a l'anada com a la tornada. D'aquesta manera, tant Mutxamel com Orba es troben davant una oportunitat històrica d'inscriure el seu nom en el palmarés de la competició.

Segona

La de Segona tancarà el capítol de finals, a partir de les 15:15 hores. Absent en la de Primera, l'equip local de Sella tindrà representació a la partida de Segona, on es jugarà el títol contra Sant Vicent del Raspeig.

Els sellards obtingueren el seu dret amb un clar triomf a semifinals davant Relleu, tant a casa del veí (3-10), com a la seua (10-2). Pel que fa a Sant Vicent, també guanyà els dos duels contra Crevillent, amb un 4-10 i un 10-0 que els van fer finalistes.

Tercera

Serà la final de Tercera la que òbriga la sèrie, a partir de les 9:30 hores. Orba també estarà present, ja que va eliminar a l'equip de Xixona amb un doble 10-0. El seu rival serà Relleu, que va tindre un duel amb Gata de Gorgos molt més renyit. Els relleuers caigueren a Gata per la mínima (10-9) i hagueren de remuntar a casa (10-7) per a poder estar presents a Sella aquest diumenge.

RESULTATS SEMIFINALS

PRIMERA

10-9 CPV Orba - CPV Benimagrell 10-8

10-7 CPV Mutxamel - CPV Sella 8-10

SEGONA

3-10 CPV Relleu - CPV Sella 2-10

4-10 CPV Crevillent - CPV Sant Vicent 0-10

TERCERA

10-9 Gata de Gorgos - Relleu 7-10

0-10 Xixona - Orba 0-10

PROGRAMA DE FINALS:

Sella, diumenge 30 d'octubre:

9:30 hores, Tercera:

Relleu - Orba

11:30 hores, Primera:

Mutxamel - Orba

15:15 hores, Segona:

Sella - Sant Vicent