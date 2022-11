El 36è Campionat Autonòmic de frontó Individual - Trofeu Generalitat Valenciana arriba a la seua finalització en les categories de cap de setmana. Totes les finals es disputen els pròxims dies, primer divendres a Carlet amb les dues finals femenines (A i B), i després dissabte a El Puig amb les masculines, amb retransmissió en directe a partir de les 17:30h per À Punt de la final de Primera entre Alejandro (CPV El Puig) i Adrián (CPV Quart de Poblet).

Aquest dimecres es van presentar les finals al frontó José Antonio Montesa d’El Puig. La localitat de l’Horta Nord acull les finals de Primera, Segona i Tercera masculines. Per la seua part, el frontó de Carlet rebrà les de Femenina A i Femenina B.

A Carlet, primer, el divendres a partir de les 18:30h es disputa la primera final, la de Femenina B, que enfrontarà a Yolanda del CPV Almenara contra Eva del CPV Meliana. En la segona final, la de Femenina A, a partir de les 19:30h, mesuraran el seu nivell Aina del CPV Meliana contra Mar del CPV Massalfassar.

A El Puig, ja el dissabte, les finals es disputaran des de les 15:30h. A eixa hora començarà la festa amb la final de Tercera entre Salva d’El Puig i Manolo d’El Puig. Després, a les 17:30h, i en directe per la televisió d’À Punt, jugaran la final de Primera categoria Alejandro del CPV El Puig contra Adrián del CPV Quart de Poblet. La jornada es tancarà, a les 18:30h, amb la final de Segona entre Gaizka del CPV Parcent i Saúl del CPV El Puig.

La final de Primera, en directe per À Punt

Alejandro i Adrián lluitaran pel títol del mà a mà que el jugador de Paterna, que juga per la Penya Pilotaris Amics del frontó d’El Puig ja ha guanyat en cinc ocasions, de les quals les últimes quatre de manera consecutiva. Per la seua part, Adrián de Quart de Poblet busca el seu segon trofeu de campió. El va guanyar al 2014, mentre que els últims dos anys ha arribat a la final però s’ha topat amb un Alejandro superior.

Aquesta serà la tercera vegada que s’enfrontaran en la lluita pel títol Individual, i la tercera consecutiva. “Hauré d’oferir el meu màxim nivell per a guanyar a Adrián”, va dir Alejandro durant la presentació. Adrián, per la seua part, va assegurar que la seua intenció “és lluitar per intentar guanyar fins el final”, sabent que, a més, el frontó d’El Puig, “molt elèctric”, beneficia el joc d’Alejandro. En tot cas, les espases estan en alt. La lluita, aquest dissabte a partir de les 17:30 per À Punt.