Parlar de frontó valencià és parlar d'Alejandro Martí. El de Paterna ja és el jugador amb més títols individuals en les 36 edicions del Campionat Autonòmic - Trofeu Generalitat Valenciana, un total de sis, per davant de Canetero, al qual va igualar l'any passat. Alejandro ha conquistat els cinc últims de manera consecutiva (2018 al 2022), després que al 2015 s'adjudicara el primer del seu compte particular.

Per tercer any seguit la lluita decisiva pel títol presentava com a candidats, amb les càmeres d'À Punt Mèdia en directe, a Alejandro de Paterna i a Adrián de Quart, què eixiren a la canxa acompanyats pels xiquets de l'escola del Puig. Després de les finals a Almussafes i Quart de Poblet, la cita va ser al remodelat Frontó Municipal J.A Montesa. Alejandro, jugador del club local, va fer-se amb els punts inicials, però no es trobava còmode i prompte Adrián el va igualar i va agafar un xicotet avantatge (6-10).

Seria l'excepció durant la partida, ja que una vegada arribats al 14 iguals, el de Paterna es va agafar aire, va canviar de pilota i es va centrar per a enllaçar sis jocs seguits i allunyar-se a l'electrònic. Adrián estava travessant un moment delicat, però no es va rendir i tornà a ficar-se en partida.

Tot i això, Alejandro va controlar el joc durant la segona meitat de la final. Sempre per davant, cada vegada que recuperava la treta donava un pas de gegant cap al títol, encara que Adrián mai va baixar els braços. El 41-33 final suposà l'èxit d'un campió amb majúscules.

Segona

La final de Segona categoria, protagonitzada per Saúl del Puig i Gaizka del CPV Parcent, va tindre un clar color del jugador del club local. Gaizka, campió de l'últim Individual al 4 i Mig, no va poder superar a un pletòric Saúl, que va dominar de principi a fi. Amb una potent esquerra i gran rapidesa de moviments, va imposar el seu joc mentre que Gaiza, que va acusar problemes a la mà, no va poder ficar resistència i acabà cedint per 41-17.

Tercera

El duel pel títol de la tercera categoria va completar la festa del Puig, ja que els dos finalistes pertanyen al club local. Manolo i Salva, dos jugadors experimentats, oferiren un duel interessant i equilibrat que es va resoldre amb triomf del primer per un ajustat 41-38.

Femenina A

Mar, del CPV Massalfassar, és la nova campiona de l'Individual de frontó a la màxima categoria femenina. La jove jugadora de Foios, de només 15 anys, va superar a la final a Aina de Meliana per 36-41 a la final disputada al frontó de Carlet.

La partida va començar bé per als interessos de Mar, però Aina, de 18 anys, va reviscolar per a posar les coses molt difícils a la seua rival. Al final, Mar va poder assegurar el triomf i el seu primer èxit en la modalitat de frontó.

Femenina B

Un resultat molt paregut, 37-41, va oferir la final de la categoria Femenina B, també jugada a Carlet, i que presentà un guio semblant a la de Femenina A. Yolanda del CPV Almenara va començar forta la partida, Eva del CPV Meliana es va refer i va pujar el preu d'un títol que finalment se'n anà cap a Almenara i també suposa el primer per a la seua nova propietària.

En el lliurament de trofeus acompanyaren a les jugadors i jugadores Pasqual Balaguer, vicepresident de Frontó de la Federació de Pilota Valenciana; Marc Oriola, tinent d'alcaldia de l'ajuntament, i Fernando Checa, regidor d'Esports de l'Ajuntament del Puig; i Marco Gimeno, president de la Penya Pilotaris Amics del Frontó del Puig; a les finals jugades al Puig. A Carlet, van ser Susana Martínez, vicepresidenta de la FPV; Jonathan Martínez, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Carlet; i Higinio Yuste, alcalde de Massalfassar, els encarregats de donar els premis a campiones i subcampiones.

RESULTATS FINALS FRONTÓ INDIVIDUAL

Primera:

🔴 Alejandro PPAF El Puig 41

🔵 Adrián CPV Quart de Poblet 33

Segona:

🔴 Saúl PPAF El Puig 41

🔵 Gaizka CPV Parcent 17

Tercera:

🔴 Salva PPAF El Puig 38

🔵 Manolo PPAF El Puig 41

Femenina A:

🔴 Aina CPV Meliana 36

🔵 Mar CPV Massalfassar 41

Femenina B:

🔴 Eva CPV Meliana 37

🔵 Yolanda CPV Almenara 41