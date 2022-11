La I Copa Diputació de Castelló de raspall femení professional es va tancar divendres a la nit al trinquet Antoniet d'Almassora, on Victoria i Natalia es van emportar el títol després de guanyar a Ana i Amparo per 25-10. La competició, que es va iniciar a Onda i ha recorregut també els trinquets de Borriol, Castelló, Vila-real, Borriana i Xilxes, ha donat a conéixer una modalitat poc habitual a la província i ha sigut el punt de partida per a visibilitzar la pilota femenina en les comarques castellonenques.

Curiosament, la final va oferir la major diferència al marcador de les partides del campionat. La parella roja va dominar durant tot moment el duel, tot i que les blaves disposaren de les seues opcions per a desequilibrar el resultat al seu favor. Victoria, que va començar al dau, va assegurar el traure del seu equip per a ficar-se per davant. La cinc vegades campiona individual, que va aconseguir el seu primer títol d'entitat de raspall professional, es va mostrar tan segura com sempre i, en els amplis trinquets de la província de Castelló, la seua potència de traure ha sigut un factor fonamental per a posar en dificultats a les seues rivals.

Ana i Amparo, que 15 dies abans havien guanyat a Victoria i Natalia a Borriana per 25-20, restabliren prompte l'igualada quan la de Beniparrell ocupà el dau, però quan tornaren al rest no van estar prou encertades davant les poques ocasions en què el duo roig les va donar l'opció de fer quinze amb claredat. Així, la parella blava no va aconseguir trencar la treta de les roges, cosa que sí van fer aquestes per a establir el 20-5.

Amb el marcador advers, Ana -ranquejant després d'uns dies malalta- i Amparo -única jugadora que ha disputat totes les finals de les tres Copes Diputació de València, Alacant i Castelló- s'apuntaren el següent joc i intentaren refer-se, però la tornada de Victoria i Natalia al dau va suposar el triomf de l'equip roig pel 25-10 final.

Abans de la partida, l'escola de pilota d'Almassora va organitzar una jornada de portes obertes amb diverses activitats, partides de pilota i la presentació dels jugadors i les jugadores de l'escola i el club, que escoltaren a les jugadores abans de l'inici de la partida, juntament amb integrants d'altres escoles de la província.

Tant al principi com al final, les protagonistes també estigueren acompanyades pel diputat d'Hisenda de la Diputació de Castelló, Santiago Agustí; una nodrida representació de l'Ajuntament d'Almassora, encapçalada per la seua alcaldessa, Merche Galí, i el regidor d'Esports, Sergio López; així com el president de la Federació, Vicent Molines, i els vicepresidents Pedro López i Ximo Manzano.