Francesc Soro Juan, Soro III, pilotari que ha marcat una època i que és una de les figures més rellevants en la història de l’esport propi dels valencians, ha decidit posar fi a la seua trajectòria esportiva quan acabe el present any 2022.

Soro III ha volgut que la seua retirada siga discreta, sense cap acte de comiat oficial, desig que naturalment ha estat respectat per la Fundació per la Pilota Valenciana. Així les coses, el seu adeu serà progressiu i sobre les lloses del trinquet, en les partides que disputarà fins que concloga l’any. L’última vegada que vestirà de blanc, també per petició expressa del mateix Soro III, serà al trinquet de Vila-real.

Soro III es retira amb trenta-huit anys i un palmarés envejable, on destaquen especialment els sis títols aconseguits en el Campionat Individual en un total de nou finals disputades. En les competicions per equips també ha estat vencedor d’una edició de la Lliga i finalista en altres tres. En la Copa, l’altre gran campionat de la pilota d’elit, va resultar guanyador en dues ocasions i finalista en una altra. El Trofeu Mestres, que reuneix els millors pilotaris de tota una temporada, també apareix entre els seus assoliments en tres edicions i amb un total de cinc finals jugades.

Nomenar la resta de títols en competicions de format més curt, però igualment destacables pel seu prestigi, resultaria interminable perquè ha estat vencedor de pràcticament totes i a més en diferents ocasions.

Un exemple com a esportista

Però, independentment dels títols cal assenyalar que Soro III ha sigut i és un exemple com a esportista. Sensacional pilotari i millor persona. Reconegut per la seua manera de jugar i respectat pel seu caràcter i honorabilitat en el trinquet.

Des de la Fundació per la Pilota Valenciana volen agrair a Soro III tot el que ha fet i donat pel nostre esport i li desitgem molta sort en esta nova etapa de la seua vida. Se’n va un gran, sempre quedarà el record de tantes partides memorables.

Nota de comiat redactada per Soro III

“Familiars, amics i amigues, aficionats i aficionades a la pilota valenciana:

Avui, 9 de desembre de 2022, vull anunciar que el pròxim divendres 23 disputaré la que serà la meva última partida al trinquet de Vila-real i que suposarà la meva retirada com a jugador de pilota valenciana professional.

Fa mesos que la idea de la retirada està present a la meva ment, sent ara el moment de poder dedicar temps a altres coses de la meva vida. Durant aquests últims mesos he fet el màxim possible a les partides i campionats que he tingut l’oportunitat de disputar, guanyant en l’últim mes la Copa d’escala i corda.

Amb això, molts aficionats i aficionades m’animaven a seguir, a continuar fent allò que més m’agrada: jugar a pilota valenciana i competir. Porte més de dos dècades lligat als trinquets com a jugador de pilota on he pogut disputar individuals, lligues, copes i multitud de trofeus a tots els trinquets on he tingut grans satisfaccions. Però el màxim nivell comporta també esforç i grans sacrificis, renunciant a molt, inclús a temps en la família i els amics.

Puc dir que soc un privilegiat i afortunat d’haver estat pilotari professional, però és moment de gaudir d’altra pilota i altres aspectes de la vida. Aquesta decisió, presa des de la tranquil·litat, reflexió i amplament meditada, l’he fet pensant en la meva família, en la meva salut física, però sobretot en la meva salut mental. Estic cansat, crec que he dedicat molt de temps a la pilota professional.

Vull aprofitar per donar les gràcies a distints estaments de la pilota valenciana. A tots els companys que m’han acompanyat aquests anys per ajudar-me a ser millor pilotari, per aguantar la meua exigència i sobretot pels bons moments que hem passat junts. A tots els trinqueters, en especial a la família Soro i a Arturo Tuzón, agraït per poder disputar partides i competir a les lloses dels seus trinquets. A la Federació de Pilota Valenciana amb els seus presidents amb els quals he coincidit, Ramón Sedeño, Daniel Sanjuan i Vicent Molines, i amb un record especial a Pedro Paredes, per apostar per la pilota valenciana i per escoltar i respectar sempre les meues opinions. També a aquells mitjans de comunicació que han seguit amb interès la meva trajectòria esportiva i també a la Fundació de Pilota Valenciana.

Als aficionats i aficionades, gràcies per les mostres de respecte i per valorar el meu treball, i també per l’estima i mostres d’afecte que he rebut durant tants anys. I com no a José Maria García “Retilla” d’ELMUSA, gràcies per l’aposta i l’esforç que has fet per mi.

Al Trinquet Tio Pena i la família Soro, familiars, amics, amigues i a la meva parella, moltes gràcies per caminar amb mi, per estar sempre al meu costat i ser un pilar bàsic en la meua trajectòria esportiva i en la meva vida. Finalment a mon pare, a ma mare i al meu germà, perdó i gràcies. Perdó pel patiment i estaré eternament agraït per la vostra generositat, per ser sempre la meua màxima defensa, per estimar-me i entendre’m. Sense vosaltres complir els meus somnis no haguera estat possible. Família i amics, hem complit, però per damunt de tot, ho hem disfrutat.

A tots i totes, MOLTES GRÀCIES”.

Soro III